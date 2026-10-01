La Policía capturó a Ernesto Maximiliano Zárate Castro tras un operativo en Pocito. El video del hecho fue clave en la pesquisa, aunque no recuperaron las prendas.

Un hombre de 40 años fue detenido en las últimas horas en Pocito como principal sospechoso de haber robado ropa de una soga en una vivienda del Loteo Los Cerros. La aprehensión estuvo a cargo de uniformados de la Subcomisaría Ansilta y se concretó después de un allanamiento. Según fuentes policiales, el caso quedó respaldado por imágenes que registraron el episodio.

Las fuentes consultadas por Telesol Diario indicaron que el video difundido por ese medio fue una pieza central de la pesquisa. Esa evidencia permitió orientar la identificación del sospechoso y avanzar con el procedimiento en el barrio Teresa de Calcuta, donde fue ubicado Ernesto Maximiliano Zárate Castro. La Policía informó que el detenido vive en la casa 16 de la manzana M de ese complejo habitacional.

Prueba audiovisual El hecho investigado ocurrió “hace un par de días”, según la información policial, cuando el hombre fue grabado mientras sustraía prendas que estaban colgadas en una soga. La difusión de esas imágenes resultó determinante para la intervención posterior, de acuerdo con la versión oficial. En este tipo de casos, el registro audiovisual puede aportar identificación, ubicación y secuencia del hecho, aunque no reemplaza por sí solo la tarea de investigación.

Resultados del operativo Durante el allanamiento, los efectivos no lograron secuestrar las prendas que habían sido robadas de la casa ubicada en el Loteo Los Cerros. Sí lograron dar con Zárate Castro, a quien la fuerza señaló como el principal sospechoso del robo. No se informaron, en el material difundido, medidas judiciales adicionales ni la intervención de una fiscalía.

La causa quedó, por el momento, centrada en la individualización del sospechoso a partir de las imágenes y en el resultado del procedimiento realizado en Pocito. El dato operativo relevante es que el detenido fue localizado en su domicilio del barrio Teresa de Calcuta, mientras que las prendas sustraídas no fueron recuperadas. No se comunicaron otros imputados ni nuevos allanamientos vinculados al caso.