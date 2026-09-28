Rodrigo Gómez, de 23 años, quedó internado con lesiones graves en la cabeza tras un ataque a la salida de un boliche. La UFI N° 10 de Chascomús investiga el hecho y hay un detenido.

Un joven de 23 años, identificado como Rodrigo Gómez, permanece internado en grave estado tras haber sido atacado durante la madrugada del domingo en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Según la reconstrucción inicial, el episodio comenzó dentro de un boliche y derivó después en una agresión en el exterior del local. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona y quedó en terapia intensiva.

De acuerdo con la información difundida, los médicos detectaron un derrame y una fractura en la zona ubicada detrás del oído, además de un coágulo. Por esas lesiones, Gómez continúa sedado y con atención médica permanente. Su padre, Oscar, señaló que “hay que esperar 48 horas”, en referencia al plazo que los profesionales consideran clave para evaluar la evolución clínica.

La secuencia investigada indica que todo habría comenzado dentro del local bailable, cuando un grupo de jóvenes atacó a un amigo de Gómez. Luego de ese episodio, los involucrados fueron retirados del establecimiento. Sin embargo, el conflicto siguió afuera y, cuando Gómez y su amigo volvieron a cruzarse con ese grupo, el joven de 23 años fue golpeado. La causa busca determinar con precisión cómo ocurrió la agresión y si participaron más personas.

Avance judicial

La investigación judicial tiene a uno de los presuntos agresores detenido y a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada provisoriamente como “lesiones graves” y quedó en manos de la UFI N° 10 de Chascomús. Esa calificación es inicial y puede modificarse según el resultado de las medidas de prueba que se incorporen al expediente. Por el momento, no se informaron otras detenciones.

Estado de salud y contexto

Según relató la familia, durante la tarde del domingo el joven tuvo una leve mejoría y llegó a despertarse, aunque sigue en una situación delicada. Oscar lo describió como “un pibe tranquilo y trabajador” y agregó que estaba construyendo su propia casa. En paralelo, la familia denunció que comenzaron a circular imágenes en redes sociales con burlas vinculadas al hecho, presuntamente publicadas por personas relacionadas con la agresión. Mientras avanza la investigación, la evolución médica de Gómez y la identificación de eventuales nuevos involucrados siguen siendo las variables centrales del caso.