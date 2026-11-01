El fenómeno climático de El Niño comenzó a instalarse en Argentina y, según especialistas, sus efectos no serán homogéneos en todo el territorio. Aunque se espera un evento de intensidad fuerte durante 2026, eso no implica que las lluvias extraordinarias se repartan de manera simultánea entre todas las provincias. El escenario combina zonas con riesgo de crecidas e inundaciones y otras con una oferta hídrica superior a la habitual.

Lectura climática

El climatólogo Eduardo Sierra explicó que el fenómeno debe analizarse como un proceso y no como un hecho aislado. “El Niño es un proceso que se desarrolla como una película, no como una foto y tiene un ciclo de 12 meses que comienza en marzo-abril de cada año”, señaló. También indicó que su origen está vinculado al calentamiento del Pacífico ecuatorial, pero que sus efectos sobre la atmósfera tardan en manifestarse. En ese marco, aclaró que un episodio fuerte no modifica por sí solo el régimen de lluvias de cada región, sino que lo acentúa.

Impacto regional

De acuerdo con Sierra, las consecuencias ya empiezan a observarse de manera irregular. El litoral fluvial registra los efectos más importantes, mientras que en el centro del país la intensidad todavía es menor. Para la región pampeana, anticipó lluvias por encima de los valores habituales durante el resto de la primavera. Luego, el verano tendría registros más cercanos a los normales, aunque con tormentas importantes durante febrero. La tendencia volvería a cambiar en otoño, cuando se espera un período muy lluvioso.

Riesgo de crecidas

En ese marco, el climatólogo no descartó que la cuenca del río Salado vuelva a quedar expuesta a inundaciones. Uno de los sectores que más preocupa es el litoral fluvial, donde las crecidas podrían continuar por los aportes de agua provenientes de las represas de Yacyretá e Itaipú, que liberan excedentes para evitar comprometer sus estructuras. A ese cuadro se suma la intervención humana en el ambiente, con el dragado realizado en el Pantanal brasileño para facilitar el tránsito de barcazas, una obra que habría modificado la capacidad natural de ese humedal para retener agua en períodos de precipitaciones abundantes.

Consecuencias productivas

Sierra sostuvo que esa combinación puede provocar inundaciones incluso en zonas donde las lluvias locales se mantengan dentro de los valores normales. Las costas de Santa Fe, Chaco y Formosa cercanas al Paraná aparecen entre los sectores que podrían verse afectados por el agua que llega desde áreas ubicadas aguas arriba. En paralelo, el especialista Leonardo de Benedictis advirtió que un episodio fuerte de El Niño no significa que todo el país vaya a registrar precipitaciones extraordinarias. Según explicó, el fenómeno tiene su mayor expresión en la zona de los ríos, aunque en la región pampeana puede favorecer a los cultivos estivales por la mayor disponibilidad de agua.

El panorama que trazan ambos especialistas es de fuerte disparidad territorial. Mientras algunas regiones deberán seguir de cerca el riesgo de inundaciones, otras podrían contar con condiciones más favorables para la campaña agrícola. La variable a monitorear en los próximos meses será la evolución de las lluvias durante la primavera, el verano y el inicio del otoño, cuando el fenómeno podría mostrar su fase más activa.