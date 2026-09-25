Hernán Claudio Di Carlos quedó a disposición de la Justicia y es trasladado a Ciudad de Buenos Aires. La denuncia de Pettinato está vinculada con el artículo 149 bis del Código Penal.

Hernán Claudio Di Carlos, identificado en redes sociales como Hernán Bloquero, fue localizado por la Policía en Junín y quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento se vincula con una denuncia presentada por Homero Pettinato por una presunta infracción al artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal, que contempla el delito de amenazas.

Según pudo saber TN, Di Carlos es trasladado hacia la Ciudad de Buenos Aires por efectivos de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad. El operativo fue realizado por cuatro agentes y quedó asentado en un informe de la Policía bonaerense. La medida busca que continúen las actuaciones judiciales en la jurisdicción donde se presentó la denuncia.

Antecedentes del caso

El episodio tomó estado público luego de que Pettinato relatara que recibía amenazas desde distintas cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según dijo, estaba obsesionado con su expareja, Sofía Gonet. El hecho que motivó la denuncia se produjo cuando esa persona se presentó en la puerta de Olga, el lugar donde trabaja el conductor. Pettinato contó al aire que lo vio durante una transmisión, que el hombre lo miró, hizo un gesto y se retiró.

Después de ese episodio, el conductor decidió formalizar la presentación ante la Policía y pidió las imágenes de las cámaras del programa para aportarlas a la investigación. La calificación legal y las responsabilidades penales que pudieran corresponder deberán ser determinadas por la Justicia, en el marco del artículo 149 bis del Código Penal. Hasta ahora, la actuación policial se limita a la localización y al traslado del acusado hacia la sede judicial competente.

Actuaciones en curso

El informe policial también menciona un expediente anterior caratulado “Di Carlo Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica”, identificado con el número 5027-2007. Ese antecedente figura entre las actuaciones relacionadas con el traslado, aunque el parte no detalla su vínculo procesal con la denuncia actual. Una vez en Ciudad de Buenos Aires, Di Carlos deberá quedar a disposición de las autoridades que intervienen en la causa.