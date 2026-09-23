El músico fue trasladado al Hospital Tornú anoche, cerca de las 23. Permanece bajo observación a la espera de una derivación.

Pity Álvarez fue internado en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su casa anoche, cerca de las 23. Tras el episodio, fue trasladado en ambulancia al centro de salud. La información disponible indica que el músico permanece bajo observación médica.

Observación médica es el seguimiento clínico de un paciente para controlar su evolución y definir si requiere estudios o una derivación. En este caso, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados espera ser derivado a un sanatorio privado. No se informaron, en el material de origen, otros datos sobre su estado de salud ni sobre el tratamiento indicado.

La internación se produjo después de un incidente vial en el que el músico chocó contra otro vehículo en una estación de servicio porteña. Ese antecedente explica el contexto inmediato en el que se activó la atención médica. El episodio vuelve a poner el foco sobre su situación sanitaria y sobre la evolución que pueda registrar en las próximas horas.

Por el momento, la variable a seguir es la eventual derivación a un sanatorio privado, que dependerá de la evaluación médica. El material disponible no precisa plazos ni nuevos partes clínicos. Tampoco se informaron declaraciones de familiares, representantes o autoridades sanitarias sobre la internación.