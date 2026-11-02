El Ministerio de Seguridad Nacional fijó recompensas para obtener datos sobre cinco sospechosos. La medida se dictó en una causa por el femicidio de tres jóvenes en 2025.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco prófugos vinculados al triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025 en Florencio Varela.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 1126/2026, publicada en el Boletín Oficial. Los señalados son Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire. Según la cartera de seguridad, el objetivo es obtener datos útiles para concretar las detenciones.

Pedido judicial El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, solicitó al Programa Nacional de Recompensas que se fije una suma para personas que, sin haber intervenido en los hechos, aporten información que permita capturar a los sospechosos. La resolución remite a actuaciones judiciales iniciadas a partir de los crímenes de las tres jóvenes.

La norma recuerda que la captura nacional de Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani fue ordenada el 8 de octubre de 2025, mientras que al día siguiente se dispuso la de Alex Roger Ydone Castillo. Además, el 18 de septiembre de 2026 se ordenó la captura nacional e internacional de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.

Hipótesis de la investigación De acuerdo con la resolución, las evidencias reunidas hasta ahora sostienen, con un alto grado de probabilidad, que los mencionados integrarían una organización criminal de estructura compleja, con distintos niveles y funciones, dedicada al tráfico de estupefacientes. La documentación agrega que esa capacidad logística habría alcanzado territorio bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Salta y países limítrofes. La línea gratuita 134 quedó habilitada para recibir información sobre el paradero de los prófugos.

En paralelo, días atrás se conoció que la madre de David Alberto Godoy, uno de los imputados, quedó en libertad por falta de mérito, mientras que otros cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva. En la causa también consta que la última vez que las familias supieron de Lara, Brenda y Morena fue el viernes 19 de septiembre, cuando les dijeron que irían a una fiesta por la que les pagarían 300 dólares a cada una. Las llevaron en una Chevrolet Tracker blanca desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde el miércoles 24 fueron hallados enterrados sus cuerpos en el patio de una casa de esa localidad. Las autopsias confirmaron que fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.