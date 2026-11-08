El Presidente y Karina Milei obsequiarán dos piezas durante el encuentro privado en la Casa Rosada. Una lleva los escudos de la Argentina y el Vaticano; la otra, la imagen de la Virgen de Luján.

El presidente Javier Milei preparó dos regalos para el papa León XIV en el marco de la visita del Pontífice a la Argentina y del encuentro previsto en la Casa Rosada. Los obsequios serán entregados por el mandatario y su hermana, Karina Milei, durante una reunión privada. La elección de las piezas combina referencias institucionales y religiosas. Hasta el momento de la publicación de la información, no se habían difundido imágenes oficiales de los presentes.

La medalla es de plata con relieves en oro y lleva en una cara el escudo de la República Argentina y en la otra el del Vaticano. También tiene grabada la fecha de la visita y la inscripción “Visita de su Santidad León XIV”. El segundo obsequio es un aspersorio litúrgico, es decir, un instrumento usado por los sacerdotes para rociar agua bendita durante las ceremonias religiosas. Está confeccionado en plata y ébano.

Referencia religiosa En el mango del aspersorio figura la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Según el material difundido, esa elección tiene una coincidencia temporal: Robert Prevost fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, fecha en la que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Luján. Ese dato le da al regalo un componente simbólico adicional dentro del protocolo del encuentro.

Presentación protocolar Ambos presentes fueron colocados en una caja azul oscuro con el escudo nacional impreso en dorado. La Casa Rosada no informó, al cierre de esta información, quién fue el autor de las piezas. Tampoco se detalló si habrá otros obsequios o intervenciones institucionales durante la audiencia privada. El intercambio se inscribe en la primera visita del Pontífice a la Argentina.

Próximo paso El dato a seguir es la realización del encuentro en la Casa Rosada y la eventual difusión oficial de imágenes o precisiones sobre la ceremonia. Por ahora, la información disponible se limita a la descripción de los regalos y al marco protocolar del recibimiento.