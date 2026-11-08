La Policía de la Ciudad arrestó a Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, con documentación apócrifa y cuatro equipos de comunicación. La Justicia Federal investiga falsificación de documento público e intimidación pública.

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo en Palermo a Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, en el marco del operativo de seguridad montado por la llegada del papa León XIV a la Argentina. El hombre circulaba en una motocicleta Kawasaki por la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, en una zona cercana a la Embajada de Estados Unidos y al Monumento de los Españoles, donde está instalado el escenario central de las actividades papales. Según la información difundida, habría intentado ingresar al dispositivo de seguridad con documentación falsa y simulando ser bombero voluntario.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, Natenzon aseguró pertenecer al cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización de circulación que resultó ser apócrifa. Los investigadores también detectaron que la patente de la motocicleta simulaba corresponder a un vehículo oficial. Esos elementos quedaron incorporados a la causa como parte del análisis sobre el intento de acceso al operativo.

Identificación apócrifa

Entre sus pertenencias, los efectivos encontraron una credencial con su fotografía y la inscripción «ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1», que habría sido confeccionada de manera casera. Además, llevaba cuatro equipos de comunicación y otras credenciales, que fueron secuestradas y quedaron a disposición de la investigación. La combinación de esos elementos motivó la intervención judicial y el avance de medidas de prueba sobre su origen y finalidad.

Intervención judicial

El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1, conducido por la jueza María Servini, quien ordenó la detención del sospechoso y dispuso que permaneciera incomunicado. La causa investiga los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. En paralelo, la magistrada ordenó un allanamiento en el departamento del detenido, donde se secuestraron computadoras y al menos una credencial.

En la investigación interviene el fiscal Carlos Rívolo. El expediente busca establecer cómo obtuvo los elementos de identificación, qué uso pretendía darles y cuál era su propósito dentro del operativo de seguridad dispuesto por la visita del Pontífice. Por el momento, la medida más relevante es la continuidad de la pesquisa federal y el análisis del material secuestrado, mientras se define el alcance de la maniobra atribuida al detenido.