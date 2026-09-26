San Salvador de Jujuy. Mauricio Macri reapareció este viernes en la agenda política con una actividad del PRO en San Salvador de Jujuy, en el marco del ciclo “Próximo Paso”, que el partido utiliza para recorrer el país y ordenar su estructura territorial. La intervención se produjo después de una semana en la que el espacio volvió a marcar diferencias con el Gobierno por el Presupuesto 2027 y el capítulo vinculado a discapacidad.

“Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo”, afirmó el expresidente al referirse a la relación con Javier Milei. En el mismo mensaje, sostuvo que el rol del PRO es “fundamental”, y agregó que el partido acompaña a la administración nacional. También señaló que “todavía falta mucho por hacer” y que, aunque se logró “un equilibrio de la macro”, es necesario seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito anual.

Agenda económica. Macri también planteó que aún quedan variables pendientes en la economía. Dijo que “hay que bajar el Riesgo País y que el crédito vuelva”, al considerar que eso generaría “mucho más trabajo”. A la vez, reclamó “infraestructura y reglas claras” como condiciones para la actividad productiva. Sus definiciones se inscribieron en una jornada orientada a mostrar presencia territorial del PRO mientras continúan abiertas las conversaciones con La Libertad Avanza para eventuales acuerdos en distintos distritos.

Despliegue federal. La actividad se realizó en el Hotel Altos de la Viña y comenzó luego de una reunión institucional de Macri con el gobernador Carlos Sadir en la Casa de Gobierno. Más tarde, el exmandatario se reunió con los presidentes del PRO de las provincias del NOA, en una escala más del plan de ordenamiento partidario que impulsa desde comienzos de año. El formato incluyó un encuentro de PRO Mujeres, encabezado por Carolina Barone, y otro de la Juventud del PRO, liderado por Pilar Brown junto con la diputada nacional Antonela Giampieri.

Construcción partidaria. En el acto central, la presidenta del PRO Jujuy, Claudia Machaca, dio la bienvenida junto con autoridades partidarias de la región. También expusieron Luciano Angelini, presidente de la Fundación Pensar Jujuy, Brown y Barone. El cierre quedó a cargo del secretario general del PRO, Fernando de Andreis, y del propio Macri, quien sostuvo que su responsabilidad actual es “ser mentor” y ayudar a otros dirigentes a crecer y prepararse. En ese marco, afirmó que el objetivo del partido es tener representación propia en todo el país y “un candidato en cada ciudad”.

Próximos movimientos. La jornada dejó como dato político central la coexistencia de dos planos: el acercamiento discursivo a Milei y la construcción territorial propia del PRO. Esa doble estrategia se mantiene mientras el partido define su posicionamiento frente a la discusión del Presupuesto 2027 y al armado electoral del año que viene.