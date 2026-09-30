La Bodega Cabrini aportará el vino litúrgico para la misa central del 11 de noviembre frente a la Basílica de Luján. El producto fue elaborado en Luján de Cuyo y cuenta con aval eclesiástico.

El papa León XIV consagrará el cáliz con un vino de misa elaborado en Luján de Cuyo por la Bodega Cabrini durante la celebración central prevista para el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La confirmación alcanzó al producto litúrgico mendocino, que acompañará la eucaristía principal de la visita pastoral. En paralelo, las autoridades eclesiásticas evalúan su uso en las celebraciones que el pontífice encabezará en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Producción y aval eclesiástico

Según la información difundida, el establecimiento elabora cerca de 70.000 litros anuales de esta bebida canónica. Hugo Cabrini, enólogo, integrante de la familia fundadora y uno de los propietarios, afirmó: “Que la máxima autoridad de la Iglesia elija nuestro vino es un orgullo inexplicable”. El producto cuenta con la certificación y homologación del Arzobispado de Mendoza y se ajusta a las normas del Derecho Canónico, que regula la materia litúrgica para este tipo de celebraciones.

Cómo se elabora

El texto original describe al Vino Especial Licoroso de Misa como un vino fortificado, es decir, con alcohol vínico neutro agregado para interrumpir la fermentación. Ese proceso preserva el azúcar residual de la fruta, eleva la graduación alcohólica y permite que el producto resista el contacto con el oxígeno sin alterarse durante la celebración. Esa condición técnica explica por qué puede mantenerse en vinajeras sin picarse ni avinagrarse, requisito necesario para la liturgia católica.

Antecedentes desde 1939

La receta comenzó a perfeccionarse en 1939 por iniciativa de Guillermo Cabrini, integrante de la segunda generación familiar y sacerdote salesiano. El vínculo de la bodega con celebraciones religiosas se extendió durante décadas y, según el material, incluso recibió la visita de Don Orione cuando viajó a Mendoza para fundar un Cottolengo. En la década de 1950, la familia recibió una carta formal de bendición y agradecimiento del papa Pío XII.

Proyección y antecedentes vaticanos

La relación con la Santa Sede tuvo otro antecedente en el año 2000, durante el Jubileo, cuando el papa Juan Pablo II ofició una misa en Roma con este mismo vino de misa cuyano. Con la confirmación para las liturgias de León XIV, la bodega suma un nuevo antecedente en una trayectoria que combina producción vitivinícola, uso religioso y validación institucional. La variable a seguir será si el producto también se incorpora a las celebraciones previstas en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.