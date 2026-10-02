La Conferencia Episcopal Argentina presentó el sitio con agenda, celebraciones e indicaciones prácticas. La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista para noviembre.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves el lanzamiento de la web oficial de la visita del papa León XIV al país, con el objetivo de centralizar la información sobre las actividades previstas y ordenar la participación de quienes quieran asistir.

El sitio, disponible en elpapaenargentina.com.ar, fue presentado por el Episcopado en un comunicado difundido el 1 de octubre y funcionará como el principal canal de información sobre la visita. Según la CEA, allí se podrá consultar la agenda del pontífice, las celebraciones y encuentros programados, y las novedades vinculadas con su organización.

Información práctica

Además de las actividades del Papa, la página reunirá modalidades de acceso e indicaciones prácticas para orientar a los fieles que quieran participar de los distintos encuentros. La CEA indicó que la iniciativa busca acompañar los preparativos y facilitar la participación en las celebraciones. En ese esquema, el portal quedará como un punto de consulta para seguir la información actualizada sobre la visita.

Estadía en Buenos Aires

El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, y utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial. La visita pública está prevista para noviembre, mientras desarrolla las actividades oficiales programadas en la Argentina.

El edificio está situado en avenida Alvear 1637, a pocos metros de Montevideo, y funciona como sede de la representación pontificia desde 1952. Durante la estadía de León XIV, será el lugar de descanso después de cada jornada y también un espacio reservado para reuniones sin cámaras ni transmisión pública.