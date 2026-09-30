Desde diciembre de 2023 hasta agosto, la dotación de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado cayó de 341.465 a 269.025 puestos, según el último informe difundido por el INDEC sobre empleo público. La diferencia equivale a 72.440 empleos menos en ese período, en el marco de la política de reducción del gasto que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El dato cobra relevancia porque muestra la magnitud del recorte en una de las áreas donde el Ejecutivo aplicó con mayor intensidad su programa de ajuste. Además, permite medir el impacto de esa estrategia sobre la estructura del Estado nacional y sobre las empresas y sociedades alcanzadas por la estadística oficial. En agosto, la baja fue de 1.446 puestos respecto de julio, lo que implicó una contracción de 0,5% mensual y de 5,8% interanual.

Desglose por áreas

El informe del INDEC detalló que la administración centralizada pasó de 37.602 a 37.543 empleados, con una baja mensual de 0,2%. En la administración descentralizada, la plantilla se redujo de 110.819 a 109.988, una caída de 0,7%. La administración desconcentrada no registró cambios y cerró agosto con 21.123 empleados.

El segmento de otros entes fue el más afectado en el mes, al pasar de 13.616 a 13.226 trabajadores, una disminución de 2,9%. En tanto, en empresas y sociedades del Estado se eliminaron 158 puestos en relación con julio, lo que representó una baja de 0,2%. Ese comportamiento confirma que la reducción no se concentró en un solo organismo, sino que se distribuyó entre distintas áreas de la administración nacional.

Señal oficial

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió en sus redes un gráfico con la evolución acumulada de los puestos de trabajo desde fines de 2023 hasta agosto. En esa publicación escribió: “Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!”. La referencia oficial acompaña el mismo sendero que muestra la estadística del INDEC, aunque la medición de empleo corresponde al organismo estadístico y no a la cartera ministerial.

Con los datos de agosto, la serie queda marcada por una pérdida sostenida de personal en el sector público nacional. El próximo dato a seguir será la evolución de septiembre, para verificar si la tendencia de reducción se mantiene en los organismos, entes y empresas alcanzados por el relevamiento oficial.