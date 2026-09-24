El INDEC informó que alcanzó a 15,56 millones de personas. La indigencia subió al 7,5% y las canastas básicas marcaron los umbrales de referencia.

La pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre de 2026 en la Argentina, según publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El organismo informó que el indicador subió 4,1 puntos porcentuales respecto de los últimos seis meses de 2025 y que alcanzó a cerca de 15,56 millones de personas.

La medición es relevante porque fija el alcance de la población cuyos ingresos quedaron por debajo de la línea de pobreza definida por el organismo. En paralelo, la indigencia llegó al 7,5%, de acuerdo con el mismo informe oficial. Ese nivel implicó un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al 6,9% registrado en el semestre previo.

Canastas de referencia

Para medir pobreza e indigencia, el INDEC utiliza dos canastas de referencia. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) define el conjunto de alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos y nutricionales mínimos de una persona y sirve para establecer la línea de indigencia. Al cierre del semestre, en junio, esa canasta alcanzó los $689.853 para un hogar de cuatro integrantes, compuesto por dos adultos y dos menores.

La Canasta Básica Total (CBT) amplía esa cobertura e incorpora, además de alimentos, otros bienes y servicios esenciales, entre ellos vestimenta, transporte, educación y salud. Sobre esa base se determina la línea de pobreza. En junio, la CBT llegó a $1.531.473 para el mismo hogar de referencia, según el organismo estadístico.

El dato semestral deja como variable central la evolución de los ingresos frente a las canastas básicas, que funcionan como umbral oficial para ambas mediciones. La próxima referencia a seguir será la actualización de esos valores y su impacto sobre la incidencia de pobreza e indigencia en los meses siguientes.