La Patrulla de Rescate de Mendoza halló el cuerpo de E.P.S., de 48 años, en la Quebrada La Angostura. La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo coordina las actuaciones.

Personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña de Mendoza encontró muerto este viernes al andinista que estaba desaparecido desde el domingo en la zona de Vallecitos. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. El caso quedó bajo intervención de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que coordina las actuaciones.

El cuerpo fue localizado a las 15:30, según la información difundida por el operativo de rescate. La búsqueda se había iniciado tras la denuncia de ausencia de E.P.S., de 48 años, quien había avisado que tenía previsto realizar una travesía el 20 de septiembre. La confirmación de que su camioneta estaba estacionada en la zona reforzó la preocupación por su paradero.

Búsqueda en altura Los rescatistas debieron retirarse del lugar por las malas condiciones meteorológicas y tenían previsto retomar el trabajo este sábado a las 6 de la mañana. El operativo incluyó un primer rastrillaje desde el sector donde estaba el auto de la víctima hacia la canaleta Alma de Diamante. Un segundo equipo recorrió la ruta habitual de ascenso al cerro Franke, ante la posibilidad de que el andinista hubiera elegido ese camino.

Antecedentes de la búsqueda La preocupación aumentó cuando el hombre no asistió a clases horas después de la fecha en la que había informado que haría la travesía. Esa situación motivó la activación de los protocolos de búsqueda en montaña y la intervención de los equipos especializados de Mendoza. El despliegue se concentró en un área de difícil acceso y con condiciones climáticas adversas.

Datos de la víctima El hombre era oriundo de la provincia de Buenos Aires y estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking. La evolución de las actuaciones judiciales y del informe oficial sobre las circunstancias de la muerte quedó a cargo de la fiscalía interviniente. El próximo paso operativo dependía de las condiciones climáticas y de las diligencias dispuestas por la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.