El jueves, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata presentó los valores sugeridos para los alquileres temporarios de la temporada de verano 2026/2027. La entidad tomó como referencia una suba del 25% respecto del verano anterior y aclaró que se trata de montos orientativos, no de precios obligatorios.

La exposición contó con la participación del presidente del Colegio, Guillermo Oscar Rossi; la vicepresidenta primera, Verónica Berasueta; el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Diego Juárez; el representante del Colegio en el directorio del organismo, Alejandro Acámpora; la delegada de General Alvarado, Olga Álvarez Barrios, y el delegado de Mar Chiquita, Alejandro Beekman. La presencia de autoridades del sector turístico y de la entidad profesional ubicó la referencia de precios en el marco de la próxima temporada estival.

Valores de referencia Para Mar del Plata, el Colegio informó precios sugeridos por semana que parten de $375.000 para un departamento de 1 ambiente, apto para 2 o 3 personas. Para un departamento de 2 ambientes, para 3 o 4 personas, el valor de referencia arranca en $588.000, mientras que para uno de 3 ambientes, para 5 o 6 personas, comienza en $863.000. En el caso de un chalet de 3 ambientes, para 5 o 6 personas, el piso sugerido es de $1.176.000.

Desde la entidad aclararon que esos importes pueden variar según la calidad, el estado de conservación, la ubicación, la zona y los servicios de cada inmueble. En ese sentido, Rossi señaló que los valores difundidos responden a un cálculo de actualización del 25%, aunque la entidad había evaluado inicialmente incrementos de entre el 33% y el 35%. “Los valores sugeridos responden al cálculo del 25%, más allá de que observábamos un incremento de precios de entre el 33% y el 35%”, indicó.

Formación de precios El presidente del Colegio sostuvo además que no todas las propiedades tendrán el mismo ajuste. Según explicó, algunos propietarios podrían ofrecer valores inferiores por una necesidad particular, mientras que los inmuebles de mayor calidad podrían ubicarse por encima de esa referencia. Rossi remarcó que el Colegio no fija los precios definitivos de los alquileres y atribuyó la definición final a la relación entre oferta y demanda, con incidencia de la inflación. “No somos formadores de precios, ya que los valores son fijados por la oferta y la demanda y van cambiando de acuerdo a la inflación que se vaya produciendo”, afirmó.

La entidad también recomendó que tanto la oferta de las unidades como los precios acordados se realicen en pesos. Además, informó que ya hay propiedades disponibles para alquilar de cara al verano en Mar del Plata y en los distintos partidos que integran el Departamento Judicial. El comportamiento de la demanda y la evolución de la inflación quedarán como variables a seguir en la previa de la temporada.