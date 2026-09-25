La Conferencia Episcopal Argentina eligió una obra tras un proceso de discernimiento con composiciones de todo el país. La pieza acompañará la preparación pastoral del viaje apostólico.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó la canción oficial para la próxima visita del Sumo Pontífice, identificada como León. La obra se titula “Argentina con el Papa León” y fue seleccionada tras un proceso de discernimiento entre composiciones enviadas desde distintas comunidades argentinas. Según informó la entidad, la elección se hizo entre propuestas recibidas de todo el país y evaluadas en absoluto anonimato.

La canción fue compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini. La convocatoria reunió interpretaciones de niños, jóvenes, adultos y comunidades de diversos puntos de Argentina, con ritmos y acentos propios de cada región. La CEA destacó que la cantidad de obras recibidas y el empeño de sus autores reflejan “la alegría y los deseos de recibir al Santo Padre como pueblo”.

Proceso de selección

Al anunciar la obra elegida, la CEA explicó que “la selección requirió un tiempo de discernimiento debido a la calidad y diversidad de las composiciones presentadas”. La referencia al discernimiento remite a una evaluación interna de las propuestas antes de definir la pieza oficial. En ese marco, la organización sostuvo que la canción busca acompañar la preparación pastoral del viaje apostólico.

Uso pastoral

La entidad también propuso que las parroquias y demás espacios pastorales generen instancias para compartir las distintas canciones creadas con motivo de la visita. Según la CEA, el objetivo es que “no se pierda lo que con tanto cariño se realizó”. La obra seleccionada se incorpora así a las actividades previas al viaje papal y a la difusión institucional de la visita.

Letra y mensaje

La letra de “Argentina con el Papa León” incluye referencias a la paz, a la Virgen de Luján y a la idea de una Iglesia abierta a todos. También plantea la imagen de un país que “caminando juntos hacia adelante” acompaña al papa León. La pieza cierra con la frase “¡Argentina con León!”, que sintetiza el eje elegido por sus autores y por la CEA para la presentación oficial.

Por ahora, el dato institucional relevante es que la canción ya fue definida y difundida por la Conferencia Episcopal Argentina, que además pidió extender su uso en parroquias y ámbitos pastorales. El próximo paso será su incorporación a las instancias de preparación del viaje apostólico, en una agenda que la propia entidad vinculó con la recepción del pontífice en Argentina.



