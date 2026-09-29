El 59% de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno de Javier Milei y el 60% considera que el país va en la dirección equivocada, según un estudio nacional de Equipo Mide realizado entre el 18 y el 25 de septiembre.

La encuesta relevó 2.114 casos y consignó un margen de error de +/- 2,1%. En ese universo, el 38% evaluó positivamente la gestión nacional y el 3% respondió que no sabe o no contesta. El dato resulta relevante porque muestra una evaluación adversa no solo sobre la administración, sino también sobre el rumbo general del país.

Apoyo con fisuras El cuestionamiento alcanza incluso a parte de quienes respaldaron al oficialismo y sus aliados en la primera vuelta presidencial de 2023. Entre los votantes de Milei, el 31% considera que el país va en la dirección equivocada, mientras que esa percepción llega al 40% entre quienes eligieron a Patricia Bullrich. En la evaluación de la gestión, el 29% de los votantes de Milei la califica negativamente y ese porcentaje sube al 42% entre los electores de Bullrich.

Expectativas de corto plazo El estudio también registró expectativas desfavorables sobre los próximos seis meses. El 60% consideró que la situación del país será peor, al sumar el 40% que respondió “peor que ahora” y el 20% que prevé que estará “igual de mal que ahora”. En cambio, el 29% espera una situación mejor, de acuerdo con el relevamiento de Equipo Mide.

Economía y clima social En cuanto a la situación actual, el 54% sostuvo que la Argentina atraviesa una “crisis profunda”, mientras que el 24% afirmó que enfrenta una situación difícil pero que mejorará. Otro 18% observó un proceso de mejora. En la economía personal, el 58% dijo estar peor desde que gobierna Milei, frente al 21% que aseguró estar mejor y el 20% que dijo encontrarse igual que antes.

Los principales estados emocionales relevados fueron angustia o tristeza, con el 22%; incertidumbre, con el 21%; y bronca o enojo, con el 19%. La esperanza alcanzó al 17% y la confianza al 12%. En paralelo, los bajos salarios respecto de la inflación aparecieron como el principal problema del país para el 22% de los entrevistados, seguidos por la desocupación y la corrupción, ambas con el 16%. Ese cuadro deja como variable a seguir la evolución de la percepción social sobre la economía y la gestión en los próximos meses.