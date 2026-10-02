Tenía 35 años y estaba prófugo desde marzo por un crimen en Villa Soldati. La PFA lo ubicó en un torneo de futsal y lo arrestó en pleno partido.

Un hombre de 35 años fue detenido en Avellaneda mientras participaba de un torneo amateur de futsal senior, en el marco de una causa por un homicidio ocurrido en Villa Soldati. La captura se produjo cuando agentes de la Policía Federal Argentina ingresaron de manera encubierta al predio deportivo y lo identificaron en plena cancha. Según la investigación, el acusado estaba prófugo desde marzo y sobre él pesaba un pedido de captura por delitos vinculados con homicidio, tenencia de armas y encubrimiento.

Operativo encubierto

Los investigadores reconstruyeron los movimientos del sospechoso y determinaron que seguía jugando al fútbol, lo que permitió establecer en qué competencia iba a presentarse. Con esa información, efectivos de la División Búsqueda de Prófugos montaron el procedimiento en el lugar y aguardaron a confirmar su presencia. La detención se concretó durante el encuentro, cuando el hombre todavía llevaba la camiseta y el pantalón corto de su equipo. Luego fue trasladado a una dependencia de la PFA.

La causa por el homicidio

La investigación se inició a comienzos de marzo, después de un ataque a tiros en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) estableció que el ahora detenido mantenía desde hacía tiempo un conflicto con otro hombre del barrio, que estaría relacionado con la venta de drogas. La hipótesis de los investigadores es que habría organizado el asesinato, aunque no habría sido quien efectuó los disparos.

De acuerdo con esa reconstrucción, la víctima recibió cuatro disparos con una pistola, fue trasladada de urgencia al Hospital Piñero y murió días después. A partir del avance de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa del sospechoso; allí no fue encontrado, pero los agentes secuestraron el arma que habría sido utilizada en el homicidio. Pericias posteriores determinaron además que esa pistola tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido en 2021.

Intervención judicial

La detención fue ordenada en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo de Yamile Bernan. Durante el procedimiento hubo momentos de tensión, porque familiares y allegados intentaron impedir que los agentes se llevaran al sospechoso, según fuentes de la investigación. El hombre quedó alojado en una alcaidía de la Policía Federal y a disposición de la Justicia, que deberá avanzar ahora con las medidas procesales pendientes en el expediente.