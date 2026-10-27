La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó este martes con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) una suba salarial del 5,7% para el trimestre octubre-diciembre. El entendimiento también incluye un bono extraordinario de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 en octubre y noviembre.

Según informó el sindicato, el aumento se distribuirá en tres tramos de 1,9%: uno en octubre, otro en noviembre y el último en diciembre. Además, la suma fija alcanzará a trabajadores de todas las categorías y se liquidará de manera fraccionada. Desde la organización gremial precisaron que la suma de $120.000 pactada en el acuerdo anterior seguirá abonándose durante la vigencia de este nuevo trimestre.

Negociación en un contexto de inflación

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo que el acuerdo fue “resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”. También afirmó que, en un escenario económico difícil, “es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”.

Cavalieri agregó que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. En ese marco, señaló que el objetivo fue alcanzar un entendimiento que contemple esa realidad y, al mismo tiempo, permita sostener el poder adquisitivo, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a la actividad comercial. El acuerdo se conoció después de que el INDEC informara una inflación de 1,9% en septiembre, con una variación acumulada de 23,6% en los primeros nueve meses del año y de 33% interanual.

Otros convenios en cierre de año

El entendimiento de comercio se suma a otros acuerdos salariales cerrados para el último tramo de 2026. Entre ellos figuran los de la administración pública nacional, los estatales bonaerenses, las empleadas domésticas, la construcción, los camioneros, los siderúrgicos, los metalúrgicos y los peones rurales. En varios casos, las subas quedaron por debajo del 2% mensual, en línea con una inflación que todavía se mueve cerca de ese nivel.

En el caso de los trabajadores de la Administración Pública Nacional representados por UPCN, quedó pendiente una mejora del 1,8% en octubre, del 1,6% en noviembre y del 1,5% en diciembre, más una asignación fija de $80.000 en diciembre. En la provincia de Buenos Aires, UPCNBA acordó con el gobierno de Axel Kicillof una mejora total del 6%, distribuida en dos tramos del 3% sobre los sueldos de septiembre, a cobrar en octubre y noviembre.

Escalas y próximos pagos

También hubo definiciones para las empleadas domésticas, con incrementos escalonados del 1,7% en octubre, del 1,6% en noviembre y del 1,6% en diciembre, según la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). En construcción, la UOCRA acordó un incremento total del 5,51% para el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75, con un 1,8% para los salarios de octubre y un 1,7% para noviembre.

En camioneros, la federación del sector firmó una actualización del 9,9% para el CCT 40/89, con aumentos de 1,7% en octubre y noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero de 2027 más un bono de $1.200.000, y 1,5% en febrero de 2027. En tanto, la UOM tiene pendiente un incremento del 6% no remunerativo y no acumulativo para noviembre y diciembre de 2026, junto con bonos extraordinarios de $1.600.000 para el personal propio y de $1.280.000 para contratistas.