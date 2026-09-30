La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 30 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos de septiembre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, con acreditaciones ordenadas según la terminación del DNI. En este mes, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron una actualización de 2,11%, de acuerdo con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, el indicador oficial de inflación.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, los titulares con documentos terminados en 8 y 9 cobraron el lunes 28 de septiembre, fecha con la que concluyó el cronograma de septiembre para ese grupo. La misma fecha marcó el cierre de la Prestación por Desempleo Plan 1 para beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9. La organización por terminación de documento es el criterio habitual que utiliza ANSES para distribuir los pagos durante el mes.

Asignaciones con ventana extendida Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio mantienen un período de cobro más amplio. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el plazo va del 9 de septiembre al 9 de octubre; en la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre. En paralelo, las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Montos vigentes Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima quedó en $428.633,20. A ese monto se suma un bono de $70.000 para quienes reúnen las condiciones, por lo que el ingreso total asciende a $498.633,20. La jubilación máxima se fijó en $2.884.295,54 para septiembre, mientras que quienes superan el haber mínimo comenzaron a cobrar desde el 22 de septiembre, según la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza $300.043,24 sin refuerzo y $370.043,24 con el bono incluido. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el refuerzo. El cronograma de septiembre queda así en su tramo final, con las últimas acreditaciones ya realizadas para los grupos con terminaciones más altas y con vigencia de cobro extendida para asignaciones hasta el 9 de octubre.