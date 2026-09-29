La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este martes 29 de septiembre de 2026 continúan habilitados los cobros de prestaciones y asignaciones del calendario mensual. La acreditación alcanza a titulares de Asignaciones de Pago Único (APU) y de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), con disponibilidad en las sucursales bancarias habilitadas.

APU con plazo extendido

Las Asignaciones de Pago Único comprenden las prestaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Según precisó la ANSES, quienes tramitaron esos beneficios correspondientes a la primera quincena del mes pueden percibirlos sin que rija el esquema de cobro por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI). El organismo señaló que esos montos pueden cobrarse hasta el 9 de octubre.

En ese marco, la entidad estatal indicó: “Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI”. La disposición amplía la ventana de cobro respecto de los beneficios que sí se organizan por número de documento. Para los titulares, eso implica que el retiro puede realizarse durante varios días hábiles en la red bancaria.

PNC con acreditación para todos los DNI

También permanece habilitado el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. ANSES informó que, para septiembre, pueden percibir esos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que el cobro está disponible durante esta jornada. La acreditación puede efectuarse en ventanilla o mediante cajeros automáticos, según la operatoria de cada banco.

El cronograma oficial de septiembre sigue vigente y la fecha límite común para estas prestaciones es el 9 de octubre. Hasta entonces, los beneficiarios alcanzados por estas asignaciones pueden acceder a los fondos en las entidades bancarias habilitadas, sin necesidad de esperar una terminación específica del documento. La continuidad del esquema marca el cierre operativo de este tramo del calendario previsional.