Tenía 74 años y falleció este viernes en Punta del Este, donde vivía desde 2020. Su nombre quedó asociado a "El oro y el moro" y a décadas de radio y TV.

La radio argentina perdió este viernes a una de sus voces más reconocidas. Oscar “El Negro” González Oro murió a los 74 años en Punta del Este, ciudad uruguaya donde se había instalado en 2020 después de varias décadas de trabajo en medios nacionales.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro construyó una trayectoria que comenzó en emisoras cuyanas y lo llevó a convertirse en uno de los conductores más escuchados de la radio argentina. Antes de dedicarse al periodismo, había querido ser cantante y estudió piano, según el repaso de su carrera difundido tras su muerte.

Su vínculo con la radio empezó de joven, cuando tuvo la posibilidad de pasar música en Radio de Cuyo, durante sus visitas a Mendoza. En 1989 condujo un programa nocturno en FM Playa Verde, de Pinamar, y más tarde trabajó en Radio Del Plata, etapa en la que fue consolidando el estilo que lo hizo conocido a nivel nacional.

El salto a la masividad llegó en 1998, cuando fue convocado por Daniel Hadad para sumarse al proyecto de Radio 10. Un año después comenzó El oro y el moro, ciclo que se convirtió en uno de los programas más escuchados de la radio argentina y que durante años acompañó las mañanas de millones de oyentes. Su conducción combinaba información, entrevistas, opinión, humor e interacción con la audiencia.

Por ese programa pasaron figuras de la política, el espectáculo y la música. Incluso Sandro llegó a comunicarse como oyente y protagonizó extensos momentos al aire. La popularidad alcanzada en esa etapa lo convirtió en una de las voces más identificables de la AM argentina, mientras su formación teatral —con estudios junto a Lito Cruz, Héctor Bidonde y Augusto Fernandes— también influyó en su modo de conducción.

Más allá de la radio, González Oro también trabajó en televisión. Participó en Polémica en el bar, compartió pantalla con Gerardo Sofovich y encabezó ciclos como Cotidiano, Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su última experiencia televisiva fue al frente de Nosotros a la mañana, en El Trece. En 2009 publicó Radiografía de mi país y en 2005 grabó un disco con canciones que interpretaba habitualmente en su programa de radio.

En 2021 anunció su retiro de los medios, aunque después tuvo nuevas participaciones y siguió vinculado al periodismo. En agosto de 2020 había fijado residencia en Punta del Este, desde donde mantuvo contacto con sus seguidores. También había contado públicamente en 2016 que estaba en pareja con el periodista uruguayo Tato Cabrera y solía referirse a sus hijos, Agustín y Pablo. Este viernes, su muerte cerró una trayectoria de casi cuatro décadas en radio y televisión.