El organismo termina el 28 de septiembre de 2026 los haberes que superan el mínimo y la Prestación por Desempleo. Los depósitos alcanzan a documentos terminados en 8 y 9.

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que el lunes 28 de septiembre de 2026 finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, junto con la Prestación por Desempleo.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que exceden el haber mínimo, el cronograma alcanza a los titulares con documentos finalizados en 8 y 9. Según el organismo, esos haberes incluyen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento, aplicado en el esquema vigente. La medida concentra el cierre de la liquidación mensual para ese grupo de beneficiarios.

Prestación por Desempleo Para la Prestación por Desempleo, la fecha de cobro también corresponde a titulares con documentos concluidos en 8 y 9. El organismo no difundió en el texto otros detalles sobre montos, canales de atención o eventuales extensiones del cronograma. La información oficial se limita a la identificación de los terminados de documento y al día de pago.

ANSES no incluyó en esta comunicación el procedimiento para consultar fecha y medio de cobro, aunque ese dato suele estar disponible en sus canales habituales. En consecuencia, la referencia válida para los beneficiarios es el calendario informado para el lunes 28 de septiembre de 2026. Cualquier modificación posterior deberá ser verificada en los canales institucionales del organismo.