El SMN elevó a naranja el alerta para sectores de San Juan este jueves 24 de septiembre. Meteored prevé el tramo más intenso de la jornada por la tarde.

El viento Zonda tendrá este jueves 24 de septiembre su mayor intensidad prevista entre las 16 y las 17 en San Juan, según el pronóstico difundido por Meteored. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el alerta para distintos sectores de la provincia, con condiciones de baja humedad, reducción de visibilidad y ráfagas intensas.

El alerta alcanza a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito y Rivadavia, entre otros sectores. Según el pronóstico citado, el viento comenzará a sentirse con mayor intensidad desde las 11 de la mañana. Al mediodía, las ráfagas podrían ubicarse entre 19 y 44 km/h.

Mayor intensidad

La franja más comprometida se espera durante la tarde. Entre las 16 y las 17, las ráfagas podrían alcanzar entre 32 y 69 km/h, de acuerdo con Meteored. Hacia la noche, el viento tendería a disminuir, aunque todavía se prevén ráfagas de entre 13 y 38 km/h. Ese comportamiento explica la recomendación de extremar precauciones durante toda la jornada, especialmente al circular por rutas y calles.

Qué implica el alerta

El SMN advirtió que el área puede verse afectada por viento Zonda intenso, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El organismo señaló además que el fenómeno puede generar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. La actualización a naranja representa un cambio respecto del alerta amarillo que regía previamente para la provincia.

Impacto en actividades

La alerta también derivó en modificaciones institucionales. La Universidad Nacional de San Juan dispuso que sus institutos preuniversitarios trabajen de manera virtual durante la jornada, en función del alerta vigente y de las recomendaciones de Protección Civil. Dentro del sistema del SMN, el nivel naranja contempla episodios de Zonda con ráfagas de entre 65 y 90 km/h, mientras que los eventos con ráfagas superiores a los 90 km/h corresponden al nivel rojo.

Para quienes deban trasladarse este jueves, el tramo a seguir es el de la tarde, cuando se espera el pico de intensidad. La evolución del fenómeno durante la noche definirá si se mantienen o se reducen las condiciones que motivaron el alerta naranja en la provincia.