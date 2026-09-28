Miguel Caruso atribuyó el aumento al contexto internacional y dijo que ya afecta las ventas en San Juan. El sector ve cambios en la demanda, el empleo y el autoservicio.

El precio de los combustibles volvió a subir y el sector de estaciones de servicio en San Juan analiza un nuevo impacto sobre el consumo. Miguel Caruso, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles, atribuyó el incremento a la situación internacional y al avance del precio del petróleo.

En una entrevista con Radio Mil20, Caruso señaló que “todo parte de la base del conflicto que hay internacional”. Según su explicación, el petróleo se había mantenido relativamente estable durante las últimas semanas, pero volvió a superar los 100 dólares por barril, una variación que repercute de manera directa en el valor final de la nafta y el gasoil. El planteo ubica la suba local dentro de una dinámica externa que condiciona a las estaciones de servicio.

Menor demanda

Caruso sostuvo que cada aumento en los combustibles deriva en una baja del consumo y afirmó que esa tendencia se observa desde la liberación de los precios. A esa variable le sumó los cambios tecnológicos en el parque automotor, con vehículos nuevos de mayor eficiencia energética. También mencionó la expansión de la electromovilidad y de los modelos híbridos, factores que modifican la demanda tradicional de combustibles líquidos.

De acuerdo con su diagnóstico, la caída se concentra sobre todo en las ventas de nafta y gasoil, mientras que crece el consumo de combustibles premium. Esa reconfiguración del mercado obliga a las estaciones a revisar su estructura comercial y a diversificar servicios para sostener la actividad. El dirigente vinculó ese proceso con un cambio generacional en el negocio, que ya no depende solo de la carga de combustible.

Trabajo y nuevos servicios

Consultado por el empleo en el sector, Caruso aseguró que no hubo despidos masivos y dijo que los empresarios buscan reorganizar tareas e incorporar prestaciones adicionales dentro de los establecimientos. También remarcó que el personal cuenta con capacitación específica y que esa formación implica una inversión relevante para las empresas. “Siempre la última decisión que tomamos es disminuir el personal”, afirmó.

Autoservicio y promociones

Otro de los cambios señalados fue el avance del autodespacho de combustible, una modalidad que, según Caruso, requirió una adaptación inicial de trabajadores y consumidores. Con el tiempo, indicó, el sistema se volvió más simple y ganó espacio entre usuarios jóvenes, sobre todo en el turno nocturno. Estimó que esa operatoria representa entre el 15% y el 17% de las cargas, aunque la modalidad tradicional sigue concentrando una porción importante de la demanda.

Caruso también destacó el peso creciente de las aplicaciones de las petroleras y de los descuentos bancarios en la decisión de compra. Según explicó, muchos usuarios comparan promociones antes de cargar combustible y eligen la estación según el día y el beneficio disponible. En ese escenario, la combinación de suba de precios, menor consumo y mayor atención a las promociones redefine la competencia entre estaciones en San Juan.