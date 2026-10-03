A pocos días de una misa de desagravio por un ataque ocurrido en agosto, la imagen del santo volvió a aparecer destruida. El hecho generó nuevamente preocupación entre los vecinos de la zona.

La Gruta de San Expedito, ubicada sobre calle Bufano, entre Doncel y Lloveras, en el departamento Sarmiento, volvió a ser blanco de un acto de vandalismo.

Según se pudo conocer, nuevamente destruyeron la imagen del santo que se encontraba en el lugar, provocando indignación entre quienes frecuentan este espacio de oración y devoción.

El nuevo ataque ocurre apenas días después de una celebración religiosa realizada en el lugar. El pasado 23 de septiembre, el padre Pepe Nieto había encabezado una misa de desagravio, luego de que durante el mes de agosto la gruta también sufriera un episodio vandálico en el que habían roto la imagen de San Expedito.

Sin embargo, pese a aquella ceremonia, la gruta volvió a ser atacada y la imagen apareció nuevamente destruida.



