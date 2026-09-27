El ingreso de viento sur hará descender la temperatura desde este lunes. El martes será la jornada más fría, con probabilidad de lloviznas.

Este lunes 28, San Juan tendrá una jornada condicionada por el ingreso de viento del sector sur, que comenzará durante la madrugada y se mantendrá durante todo el día. La mínima será de 17 grados y la máxima llegará a 23, con cielo mayormente nublado. A partir de las 10, el viento aumentará su intensidad hasta 28 km/h, con ráfagas de 36 km/h, lo que reforzará la sensación de descenso térmico.

Martes, el día más frío

El martes 29 concentrará las temperaturas más bajas del período, con una mínima de 12 grados y una máxima de 19. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se espera cielo cubierto y posibilidad de lloviznas, junto con viento sur de alrededor de 28 km/h. Por la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado y el viento perderá intensidad, con velocidades cercanas a los 18 km/h.

Viento Zonda en altura

Desde las 20 del martes 29 se prevé la presencia de viento Zonda en altura, según el pronóstico difundido. Ese fenómeno no implica necesariamente viento Zonda en superficie, pero sí forma parte de las variables meteorológicas a seguir durante la jornada. La combinación de nubosidad, viento sur y descenso térmico marcará el cierre del día más frío de la semana.

Miércoles con mejora parcial

El miércoles 30 mostrará una recuperación leve, con mínima de 14 grados y máxima de 21. Durante la mañana persistirá nubosidad parcial y viento leve del sur, mientras que hacia la tarde aumentará la presencia del sol y el viento se mantendrá moderado, cercano a 15 km/h. El cambio dejará atrás, al menos de manera transitoria, las dos jornadas previas de frío y nubosidad.

De acuerdo con el pronóstico, la mejora del miércoles 30 será acotada y estará sujeta a la evolución del viento y de la cobertura nubosa. Para el resto de la semana, el dato central a monitorear será la persistencia o no de condiciones de inestabilidad asociadas al ingreso de aire del sur.