Las principales rutas nacionales de la provincia están habilitadas, según Vialidad Nacional. El organismo pidió circular con precaución mientras realiza tareas de mantenimiento e inspección.

Las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables con precaución, de acuerdo con el estado informado por Vialidad Nacional. La comunicación oficial indicó que la circulación está habilitada, pero sujeta a las condiciones de cada tramo.

Desde el organismo señalaron que personal y equipos trabajan en distintos puntos de la red vial provincial. Las tareas incluyen mantenimiento e inspección, acciones que forman parte de la conservación habitual de las rutas nacionales.

La recomendación oficial para los conductores es circular con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal vial y adecuar la velocidad al estado de la calzada. Ese criterio busca reducir riesgos en sectores donde haya intervención operativa o variaciones en las condiciones de tránsito.

El despliegue de recursos sobre la red vial responde al esquema regular de control que aplica Vialidad Nacional en los corredores que atraviesan la provincia. En ese marco, la transitabilidad se mantiene habilitada mientras continúan los trabajos en distintos sectores.

La variable a seguir es la evolución del estado de cada ruta, ya que la condición informada puede modificarse según el avance de las tareas y las condiciones de circulación.