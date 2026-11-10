El organismo informó a las 6 de este martes que no hay cortes en la red nacional de la provincia. Pidió extremar cuidados y seguir las actualizaciones oficiales.

San Juan. Vialidad Nacional, a través de su distrito San Juan, informó este martes 10 de noviembre que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución.

El reporte fue emitido a las 6 y precisó que no se registran cortes ni interrupciones en la circulación sobre los caminos nacionales. La comunicación oficial pidió a los conductores extremar las medidas de seguridad al transitar, sin detallar incidentes específicos en la red vial.

Mantenimiento y control. El organismo indicó además que personal y equipos de la institución permanecen desplegados en distintos sectores de la red vial. Según el parte, esas tareas incluyen mantenimiento e inspección de los tramos bajo su jurisdicción.

La actualización del estado de las rutas quedó sujeta a nuevas comunicaciones durante las próximas horas. Por ese motivo, Vialidad Nacional recomendó a los usuarios mantenerse informados antes de emprender viajes por la provincia.