El Sindicato Empleados de Comercio confirmó que el local de República del Líbano y Alvear dejará de operar en octubre. La empresa ya notificó a sus 12 trabajadores y analiza traslados.

La sucursal de Vea ubicada en la esquina de República del Líbano y Alvear, en Rawson, dejará de funcionar durante octubre. La decisión fue confirmada por el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) y ya fue comunicada formalmente a los trabajadores. En ese local se desempeñan 12 empleados, cuya continuidad laboral quedó sujeta a las alternativas que negocian el gremio y la empresa.

La secretaria general del SEC, Mirna Moral, confirmó la situación y señaló que la empresa mantuvo conversaciones con los trabajadores para plantear distintas opciones ante el cierre. La dirigente brindó esos detalles en declaraciones radiales. Hasta el momento, la información disponible indica que el proceso está en etapa de negociación y no se informó una definición cerrada para cada puesto de trabajo.

Reubicación en análisis

Una de las posibilidades sobre la mesa es la reubicación de los empleados en otras sucursales de Vea. Esa alternativa no sería automática, ya que cada trabajador deberá evaluar las condiciones del eventual traslado. El sindicato procura que, en caso de concretarse, se tenga en cuenta el domicilio de cada empleado para evitar mayores costos o dificultades de traslado diario.

Moral indicó además que, según lo transmitido por la empresa durante las conversaciones, existe una valoración positiva del personal que trabaja actualmente en la sucursal de Rawson. Ese dato resulta relevante porque el cierre no se presenta como una desvinculación inmediata de toda la dotación, sino como una instancia en la que podrían abrirse reubicaciones o acuerdos individuales.

Antecedentes en San Juan

El cierre se suma a los movimientos que la cadena Vea atraviesa en San Juan. A mediados de julio, el SEC había informado que la empresa ofrecía retiros voluntarios a determinados trabajadores, principalmente a empleados con muchos años de antigüedad y próximos a la edad jubilatoria. En ese contexto, el gremio también había señalado el impacto de la caída del consumo sobre la cadena, que pertenece al grupo Cencosud.

La salida de la sucursal de República del Líbano y Alvear será otro capítulo después del cierre definitivo de la sede de Villa Krause, ocurrido a fines del año pasado. En esa oportunidad, los 16 empleados afectados resolvieron su situación mediante despidos indemnizados, reubicaciones y retiros voluntarios. La variable a seguir ahora es si la negociación actual permite sostener parte de los puestos en otras bocas de expendio de la cadena.