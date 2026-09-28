La Residencia del Adulto Mayor Eva Duarte, en Rivadavia, abrió sus puertas para celebrar el Día del Jubilado y la Primavera. Hubo merienda, juegos y un show artístico con más de 300 asistentes.

La Residencia del Adulto Mayor Eva Duarte, en Rivadavia, realizó una jornada de puertas abiertas en la que participaron más de 300 personas entre residentes, integrantes de centros de jubilados, familiares e invitados. La actividad se organizó para conmemorar el Día del Jubilado y el Día de la Primavera, con una propuesta de encuentro y socialización dentro de una dependencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Según la información difundida, la convocatoria buscó además promover redes de apoyo, compañía y espacios de intercambio para las personas mayores. En ese marco, la residencia funcionó como sede de una actividad compartida con visitantes externos, con el objetivo de sumar a la celebración institucional una instancia de integración entre residentes y referentes de centros de jubilados de la provincia.

Actividad compartida

Durante la jornada se sirvió una merienda con mates y preparaciones dulces elaboradas en la cocina de la residencia. También hubo juegos, actividades con premios y sorteos para los asistentes. El cierre estuvo a cargo del cantante Ricardito Cortez, quien interpretó música melódica, de cumbia, ritmos caribeños y canciones del recuerdo.

La propuesta se inscribió en la conmemoración del Día del Jubilado, que en Argentina se celebra cada 20 de septiembre. De acuerdo con el texto original, la fecha remite a la sanción, ese mismo día de 1904, de la primera ley de jubilación durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esa norma, la ley 4.349, creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y alcanzó en sus inicios a trabajadores del Estado, magistrados judiciales y personal de los ferrocarriles.

Marco previsional

La información difundida también señala que aquel sistema fue modificándose con el paso de los años hasta llegar al régimen previsional actual, de carácter público y obligatorio. En ese contexto, la actividad en la residencia combinó una celebración institucional con una referencia al origen del sistema jubilatorio argentino, en una fecha que suele ser utilizada para visibilizar la situación de las personas mayores.

La jornada dejó como dato central la participación de más de 300 asistentes y la articulación entre la residencia, centros de jubilados y familiares. El próximo punto a seguir es la continuidad de este tipo de iniciativas de puertas abiertas en espacios del sistema de cuidado de personas mayores dependientes de la cartera social provincial.