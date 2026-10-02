Alberto Tovares reclamó que el financiamiento para la autopista se traduzca en trabajo. El gremio vinculó la obra con otras inversiones mineras y viales en San Juan.

La confirmación del financiamiento internacional para convertir en autopista el tramo sur de la Ruta Nacional 40 reactivó expectativas en el sector de la construcción de San Juan, aunque el gremio planteó cautela por los antecedentes de la obra. La UOCRA San Juan recordó que el proyecto ya sufrió tres paralizaciones anteriores en la provincia. En ese contexto, la organización sindical pidió que los anuncios se conviertan en actividad efectiva y en puestos de trabajo.

Alberto Tovares, secretario adjunto de la UOCRA San Juan, sostuvo que se trata de una obra de relevancia provincial, pero advirtió sobre la repetición de interrupciones. Dijo que