La medida arranca este miércoles y se extiende hasta el viernes 2 de octubre. Los gremios reclaman aplicar la ley y una recomposición salarial del 33,4%.

Los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas iniciarán este miércoles un paro nacional de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida fue impulsada por CONADU y CONADU Histórica y tendrá adhesión en distintas casas de estudios del país. El conflicto vuelve a poner en agenda el financiamiento del sistema universitario y la actualización de los haberes docentes y no docentes.

La protesta se desarrolla en un escenario sin acuerdo entre las organizaciones universitarias y el Gobierno nacional. Según sostienen los gremios, tampoco se abrió una nueva instancia de diálogo para destrabar los reclamos salariales y presupuestarios. En ese marco, la medida de fuerza busca presionar por la aplicación efectiva de la norma aprobada para el sector. La discusión involucra tanto los ingresos del personal como los recursos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Reclamo judicial y salarial

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), afirmó que hasta el momento ningún funcionario se comunicó con el sindicato y señaló que no existen expectativas de que la administración de Javier Milei aplique la normativa en los términos reclamados. El planteo gremial se vincula además con una medida cautelar dictada en el conflicto. Según las organizaciones sindicales, el juez federal Diego Martín Cormick había fijado un plazo para que el Poder Ejecutivo cumpliera con puntos de la ley relacionados con salarios y becas estudiantiles.

Ese plazo venció este martes 30 de septiembre, de acuerdo con lo informado por los gremios. La referencia judicial agrega un componente institucional al conflicto, porque introduce un eventual incumplimiento de una orden vinculada al financiamiento universitario. En paralelo, la falta de avances en la negociación mantiene abierto el frente salarial y presupuestario. La situación impacta en el funcionamiento académico y en la organización interna de las casas de estudio.

Movilización de octubre

Distintas organizaciones universitarias mantienen sus propios cronogramas de protesta. Algunas universidades, como la Nacional de Rosario y la Nacional de Córdoba, definieron medidas de mayor duración, mientras otros sindicatos establecieron jornadas de paro y acciones de visibilización en sus respectivas instituciones. El conflicto, por lo tanto, no se limita a una sola jornada sino que se extiende con modalidades distintas según cada universidad. Esa dispersión refleja la persistencia del reclamo en todo el sistema público.

El frente universitario continuará en octubre con una nueva movilización nacional. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios y organizaciones universitarias, convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre. La concentración principal será frente al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, y habrá réplicas en distintos puntos del país. La convocatoria mantendrá como ejes el cumplimiento de la ley, la recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento universitario.