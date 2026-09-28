La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias continúa durante octubre con el reempadronamiento de las personas que reciben módulos alimentarios por celiaquía en departamentos alejados de San Juan. El trámite apunta a actualizar la documentación de beneficiarios del programa y verificar que quienes lo integran mantengan las condiciones exigidas para acceder a la asistencia. Los módulos consisten en productos aptos para personas con diagnóstico confirmado de celiaquía y sin cobertura de obra social.

La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten que obliga a sostener una alimentación específica, por lo que este tipo de ayuda pública resulta relevante para hogares que no cuentan con cobertura médica y deben sostener gastos alimentarios diferenciados. En ese marco, la cartera provincial pidió que las personas incluidas en el programa presenten la documentación respaldatoria actualizada. El operativo se desarrollará en sedes sanitarias, centros de integración comunitaria y espacios municipales de distintos departamentos.

Cronograma en el interior

Según el cronograma informado, el operativo comenzará en San Martín el 2 de octubre, de 9 a 11.30, en el Centro de Jubilados San Luis Gonzaga, en B° Pie de Palo, calle Meglioli y Blanco. Luego seguirá el 6 de octubre, de 11 a 12.30, en el Hospital Santa Rosa de 25 de Mayo, y el 7 de octubre, de 9.30 a 11.30, en la oficina de Acción Social de Valle Fértil. El 8 de octubre habrá atención en Jáchal: a las 9.30 en el CIC de Niquivil, a las 10 en el Hospital San Roque y a las 11 en el CIC de Villa Mercedes.

Más localidades

El 9 de octubre, el equipo técnico se trasladará al oeste sanjuanino. En Zonda atenderá de 9.30 a 11 en la Asociación Social de Zonda y luego, de 11.30 a 12.30, en el CIC de Ullum. Los días 13 y 14 de octubre, desde las 9.30, el reempadronamiento será en el Club Deportivo de Caucete para quienes están inscriptos en el programa. El 15 de octubre continuará en Iglesia, de 9.30 a 11, en el CIC de Las Flores, y de 11.30 a 12.30, en el Hospital Tomás Perón de Rodeo.

Últimas fechas previstas

El operativo seguirá el 16 de octubre en Sarmiento, con atención de 9.30 a 11 en el CIC de Villa Mediagua y desde las 11.30 en el CIC de Los Berros. El 19 de octubre será el turno de Angaco, desde las 9.30, en el Hospital Dr. Esparza. Finalmente, el 22 de octubre, el reempadronamiento llegará a Calingasta, a partir de las 10, en el Hospital de Villa Calingasta y desde las 11 en el Hospital de Barreal. La continuidad del programa dependerá de la presentación de la documentación requerida en cada una de las sedes previstas.