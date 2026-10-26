La ocupación fue en calle 2 y Ruta 270 y se levantó de madrugada. Las familias tenían prevista una reunión con el intendente Rodolfo Jalife .

Unas 40 familias ocuparon durante la tarde-noche del domingo un terreno destinado a la construcción de una plaza en el departamento 25 de Mayo para reclamar soluciones habitacionales. La medida se desarrolló en la zona de calle 2 y Ruta 270 y fue levantada durante la madrugada de este lunes, luego de un diálogo con referentes policiales. El episodio puso en primer plano una demanda de acceso a vivienda propia en un sector del barrio 25 de Mayo.

Intervención policial

El jefe de la Comisaría Décima, comisario Esteban Echavarría, explicó en una entrevista a Radio Sarmiento, que las familias se retiraron por voluntad propia y que no hubo desalojo por la fuerza. Según indicó, la salida del predio se produjo alrededor de las 3 de la madrugada, tras conversaciones mantenidas con referentes de los manifestantes. El funcionario policial sostuvo que la intervención buscó encauzar el conflicto y evitar una escalada en el lugar.

De acuerdo con lo señalado por Echavarría, quienes participaron de la ocupación son habitantes del departamento y, en su mayoría, hijos de propietarios de viviendas del barrio 25 de Mayo. El planteo está vinculado con la posibilidad de acceder a una casa propia y con la revisión de la situación de familias que, según expresaron ante la Policía, necesitan una solución habitacional. El terreno ocupado está reservado para una plaza, por lo que la medida afectó un espacio público previsto para otro uso.

La promesa invocada

El comisario relató que los ocupantes dijeron haber actuado ante una supuesta promesa de soluciones habitacionales por parte del Gobierno municipal. “Manifestaban que tenían la promesa por parte del gobierno de darles domicilio y, al no tener respuesta, habían tomado esa determinación”, señaló Echavarría. Esa versión quedó asentada como el motivo invocado por los manifestantes, aunque no hubo en la comunicación policial una confirmación independiente de ese compromiso. La demanda, en ese marco, quedó planteada como un reclamo por revisión y relevamiento de las familias alcanzadas.

Reunión con el intendente

Tras abandonar el terreno, las familias tenían prevista una reunión a las 10 con el intendente Rodolfo Jalife en el municipio de 25 de Mayo. El objetivo del encuentro era exponer el reclamo habitacional y buscar respuestas sobre la posibilidad de acceder a viviendas, además de precisar los compromisos que, según sostienen los vecinos, habrían asumido las autoridades municipales. Echavarría indicó que la Policía había previsto un operativo preventivo en las inmediaciones del edificio para resguardar la seguridad durante la reunión, aunque no dentro del municipio.

Hasta el momento no se informaron los resultados del encuentro ni si hubo definiciones concretas sobre el pedido de las familias. El conflicto dejó planteada la necesidad de un relevamiento de los solicitantes y de una eventual respuesta institucional que permita atender la demanda sin afectar el espacio público destinado a la plaza. La evolución de esa reunión y cualquier decisión del municipio aparecen como las variables a seguir en las próximas horas.