La Dirección de Economía Social presentó un portal con información, capacitaciones y acceso al Registro Provincial de Emprendedores. El sitio reúne más de 3500 inscriptos y 257 iniciativas en catálogo.

Este lunes 26 de octubre se presentó la página web de la Dirección de Economía Social, una herramienta digital orientada a ordenar la información disponible para quienes integran el ecosistema emprendedor de San Juan y para quienes buscan incorporarse a esa actividad. El sitio reúne políticas públicas vigentes, líneas de trabajo, capacitaciones y mecanismos de comercialización vinculados a ese sector. Según la presentación oficial, también apunta a facilitar el acceso a la registración y a la difusión de iniciativas productivas con base social.

En el portal, disponible en https://economiasocial.sanjuan.gob.ar, se encuentra un acceso para completar el formulario de incorporación al Registro Provincial de Emprendedores. Ese padrón reúne a quienes ya están en actividad y, de acuerdo con la información difundida, habilita su participación en distintas líneas de acción, promoción y comercialización. Además, el trámite concluye con la fiscalización de los productos presentados por cada emprendedor, un mecanismo que busca diferenciar a artesanos y emprendedores de revendedores.

La página informa que actualmente el registro oficial supera los 3500 emprendedores de toda la provincia. También incluye un acceso al Catálogo de Emprendedores, que por el momento reúne 257 iniciativas y continuará incorporando contenido en los próximos días. En ese espacio figuran emprendimientos de distintos puntos de la provincia y de diversos rubros, junto con datos de contacto y redes sociales para facilitar el vínculo directo con potenciales compradores o interesados.

Oferta y comercialización El sitio también concentra fotografías y datos de los principales espacios y convocatorias de comercialización organizados por la Dirección de Economía Social. Entre ellos, se menciona la feria permanente que funciona todos los fines de semana en el Paseo de las Palmeras, en el Parque de Mayo. La información permite ubicar en un mismo soporte digital la oferta institucional, los canales de difusión y los espacios presenciales de venta.

Gestión y articulación La web incorpora apartados sobre programas y proyectos vigentes, instancias de formación y capacitación, y acciones de acompañamiento y monitoreo. También detalla la misión del área, sus líneas de trabajo, la ubicación de las oficinas en el primer piso del Centro Cívico, el teléfono de contacto y los horarios de atención. Según se informó, el desarrollo fue resultado del trabajo conjunto entre los ministerios de Familia y Desarrollo Humano y de Economía, Finanzas y Hacienda, a través de la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado y su Dirección de Gobierno Digital.

Responsabilidad social El portal suma un apartado sobre el programa de Responsabilidad Social, impulsado mediante la Mesa de Responsabilidad Social San Juan, que convoca a organismos públicos, organizaciones y empresas privadas con sus fundaciones. Allí se consignan actividades realizadas y el dictado de la Diplomatura en Responsabilidad Social y Sustentabilidad. En la presentación estuvieron el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la titular de la Dirección de Economía Social, Cinthya Garrido; el subdirector de Calidad e Implementación de la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado, José Carlos Mestre; y el subdirector de Gobierno Digital, Darío Rodríguez.