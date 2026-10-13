El siniestro ocurrió este lunes feriado sobre calle San Luis, en Capital. No hubo personas heridas y la Policía intervino en el lugar.

Asi quedo el Corsa en la puerta del Contegrand

Un Volkswagen Corsa gris terminó con las ruedas delanteras dentro de una cuneta frente al Centro Cultural José Amadeo Conte Grand, en Capital, durante las primeras horas de este lunes feriado. El siniestro ocurrió sobre calle San Luis y dejó daños materiales en el vehículo. No se registraron personas heridas.

Según el reporte, por motivos que todavía no fueron establecidos el conductor perdió el control del rodado, subió a la vereda y chocó contra una pilastra de luz. Ese obstáculo frenó la marcha del automóvil antes de que quedara detenido en la cuneta. La mecánica exacta del hecho no fue informada.

Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió daños en la parte delantera, principalmente en el sector derecho. La intervención policial estuvo a cargo de personal de la Comisaría 4ª, que asistió al conductor y colaboró con las tareas para retirar el automóvil del lugar. No se comunicaron otras afectaciones en la zona.

Hasta el momento, no se informó qué provocó la pérdida de control ni si hubo participación de otros vehículos en el episodio. La información disponible se limita a la ubicación del siniestro, el estado del rodado y la ausencia de lesionados. Cualquier evaluación sobre las causas deberá quedar sujeta a la constatación de las actuaciones que correspondan.