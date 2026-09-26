El premio salió en una agencia de Sarmiento y la identidad del ganador no fue informada. Ahora deberá completar los trámites para cobrarlo.

Un apostador de San Juan ganó $11.500.000 en el sorteo de la Quiniela Max Nocturna y deberá iniciar los trámites correspondientes para cobrar el premio. La jugada quedó registrada en una agencia del departamento Sarmiento, aunque la identidad de la persona no fue informada.

Según se informó, el boleto premiado fue vendido en la Agencia 167/000, ubicada en Sarmiento. El dato confirma que la apuesta ganadora se realizó en una boca de expendio sanjuanina y que el premio quedó asociado a un ticket emitido en esa jurisdicción.

Por el momento no se conocieron mayores detalles sobre la persona que realizó la apuesta ni sobre la modalidad específica de la jugada que permitió obtener el monto de $11,5 millones. Tampoco trascendieron datos adicionales sobre el procedimiento de cobro ni sobre eventuales plazos administrativos para la acreditación del premio.

Trámite de cobro

Una vez conocido el resultado, el ganador deberá realizar las gestiones correspondientes para acceder al dinero, de acuerdo con las condiciones establecidas para este tipo de premios. Esa instancia administrativa es la que define el paso siguiente después de la validación del ticket premiado.

Mientras tanto, la identidad del apostador permanece en reserva. La única información confirmada hasta ahora es que el premio correspondió a la Quiniela Max Nocturna y que fue registrado en una agencia de San Juan.

La referencia útil para seguir el caso es el cobro del premio, ya que el material difundido no aportó otros datos sobre el ganador ni sobre una fecha concreta para completar ese trámite.