Las emprendedoras sanjuaninas que deseen sumarse a esta iniciativa tienen tiempo hasta este martes 29 de septiembre. El certamen otorga aportes no reembolsables, capacitaciones y mentorías.

La convocatoria para participar de Emprendedora del Sol 2026 entra en su etapa final. Las mujeres sanjuaninas que quieran ser parte de esta iniciativa tienen tiempo hasta mañana, martes 29 de septiembre, para inscribir sus emprendimientos y competir en un programa que busca impulsar y visibilizar proyectos productivos liderados por mujeres de toda la provincia.





La convocatoria contempla emprendimientos de los 19 departamentos de San Juan y está destinada a mujeres mayores de 18 años. En cada jurisdicción se seleccionarán un primer y segundo puesto, además de un proyecto suplente. Los emprendimientos que obtengan el primer lugar departamental avanzarán a la instancia provincial. Como parte de los reconocimientos, cada ganadora departamental recibirá un aporte no reembolsable de $2.300.000, mientras que el segundo puesto será beneficiado con $1.700.000.





La competencia continuará con la evaluación de los 19 proyectos ganadores por parte de un Comité Evaluador Provincial. De esa instancia surgirá el proyecto que representará a San Juan y que recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000, según lo establecido en las bases y condiciones.





Pero la propuesta no se limita al acompañamiento económico. Las participantes también podrán acceder a capacitaciones y espacios de mentoría, pensados para aportar conocimientos y asistencia profesional que permitan fortalecer la gestión, mejorar la competitividad y favorecer la continuidad de los emprendimientos.





Pueden presentarse iniciativas relacionadas con industria, minería, comercio, servicios y tecnología, independientemente de que se encuentren en una etapa inicial o de crecimiento y consolidación. A la hora de evaluar las propuestas se considerarán aspectos como la viabilidad y sustentabilidad del negocio, su presencia en el mercado, la posibilidad de generar empleo, el impacto en el desarrollo local, el valor agregado y la innovación. También se tendrá en cuenta la aplicación de criterios vinculados con la economía circular.





Las interesadas pueden registrar su inscripción en el siguiente link: https://fiestanacionaldelsol.com/emprendedoras-del-sol-2026