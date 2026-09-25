Nathalia Sánchez informó que el operativo en 9 de Julio tuvo alta concurrencia. La próxima jornada será el 14 de octubre en Rawson y se mantendrán controles de salud.

El operativo SJ Cerca realizado en 9 de Julio registró una concurrencia de vecinos que se acercaron para hacer trámites y acceder a servicios sin trasladarse a otros departamentos. La información fue dada por Nathalia Sánchez, directora de Políticas para la Equidad, en una entrevista con Telesol. La funcionaria sostuvo que la propuesta busca acercar gestiones y prestaciones a los habitantes de cada zona.

Controles de salud Entre las prestaciones incorporadas, Sánchez destacó los controles de salud realizados mediante un convenio con el Sanatorio Argentino. En esta oportunidad se ofrecieron controles de PAP —Papanicolaou, estudio de pesquisa para la detección temprana de alteraciones cervicales— y controles de próstata. Según explicó, alrededor de 30 hombres ya habían accedido al control prostático durante la jornada.

La directora señaló que uno de los objetivos es promover la prevención y reducir los prejuicios en torno a esos estudios. También indicó que, en caso de detectarse alguna situación que requiera atención, el seguimiento posterior se realiza en el Sanatorio Argentino de manera gratuita. De ese modo, el operativo no se limita a la atención inicial, sino que articula una derivación médica para los casos que lo necesiten.

Trámites institucionales Sánchez agregó que el tráiler de Personería Jurídica continuará participando de los próximos operativos territoriales. Esa presencia permite acercar gestiones a vecinos y organizaciones que necesitan regularizar trámites vinculados con su funcionamiento. La continuidad de ese servicio forma parte del esquema itinerante que el programa despliega en distintos departamentos.

Próximas fechas La funcionaria confirmó que el siguiente operativo será el 14 de octubre en Rawson, en Villa Hipódromo, en la Escuela Capitán Fragata. Además, adelantó que se prevé otra jornada alrededor del 28 de octubre en Iglesia, aunque esa fecha aún debe ser corroborada. El cronograma seguirá durante los próximos meses en departamentos del área central, con actividades previstas hasta diciembre en Capital, Rivadavia y Santa Lucía.