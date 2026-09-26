La representante del Centro de Jubilados “Resistiré”, Susana Castro, fue elegida Reina Departamental, mientras que Olga Ocampo, del Centro de Jubilados “Esperanza, Amor y Bondad”, fue consagrada Virreina de Rawson. .

Rawson vivió una verdadera noche de gala con la Elección de la Reina Departamental del Adulto Mayor 2026, una celebración impulsada por la Municipalidad de Rawson que puso en valor la experiencia, la trayectoria y el rol activo de las personas mayores dentro de la comunidad.





El encuentro reunió a autoridades municipales y provinciales, representantes de centros de jubilados y pensionados, familiares y vecinos que acompañaron a las 13 candidatas.





La ceremonia continuó con un reconocimiento especial a quienes representaron al departamento en ediciones anteriores.





Recibieron presentes Mónica Corrales, Reina Departamental y Provincial 2023-2024; Mónica Bontempo, Reina Departamental y Provincial 2024-2025; y Norma Funes, Virreina 2024-2025.





Las distinciones fueron entregadas por la diputada departamental Sonia Ferreyra; el director del Adulto Mayor de la Provincia, Roberto Ochoa; y el coordinador de Adulto Mayor de la Municipalidad de Rawson, Ricardo Pérez.











También hubo un especial agradecimiento para la reina saliente, Mariela Breviere, y la virreina saliente, Esther Rosa, por haber representado a Rawson durante su mandato con compromiso, orgullo y dignidad, acompañando las diferentes actividades desarrolladas en el departamento.





Tras conocerse el resultado de la elección, Susana Castro, representante del Centro de Jubilados “Resistiré”, fue proclamada nueva Reina Departamental del Adulto Mayor de Rawson 2026, mientras que Olga Ocampo, representante del Centro de Jubilados “Esperanza, Amor y Bondad”, fue elegida Virreina. La nueva soberana tendrá ahora la responsabilidad de representar al departamento en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor.





La nueva virreina recibió la banda de manos de la concejal Adriana Díaz, la capa por parte del director del Adulto Mayor de la Provincia, Roberto Ochoa, y la corona de manos del coordinador de Adulto Mayor de Rawson, Ricardo Pérez.





Por su parte, Susana Castro recibió la banda del presidente del Concejo Deliberante, Dr. Ignacio Coronado; la capa de la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yañez; y la corona y el cetro de manos del intendente de Rawson, Dr. Carlos Munisaga. Finalmente, el jefe comunal entregó los ramos de flores a la nueva reina y virreina.











Durante sus palabras, el intendente Carlos Munisaga destacó especialmente a todas las candidatas y el compromiso asumido para representar a sus instituciones.





“Quiero agradecerles de corazón a nuestras candidatas, nuestras reinas de todas las instituciones y de nuestro departamento. Han hecho un gran esfuerzo, decidieron representar a su institución y trabajaron para estar bellas y hermosas como están hoy. Todas son nuestras reinas de Rawson y este es un momento para valorar y reconocerlas siempre”.





Munisaga también reconoció el trabajo realizado por las representantes salientes durante todo su mandato: “Quiero que les demos un fuerte aplauso a nuestra reina y virreina salientes, Mariela y Esther, que han cumplido de la mejor manera ese rol, acompañándonos en cada acto y siempre que fueron convocadas. Han estado elegantes, presentes y demostrando la importancia que tiene esta elección, porque representa a nuestras instituciones y representa a nuestro pueblo”.











Finalmente, el jefe comunal puso en valor la tarea de los centros de jubilados y de las instituciones rawsinas como protagonistas de la construcción del departamento: “Rawson se conduce y se gobierna con su comunidad y con sus instituciones. Los intendentes estamos de paso y nos toca dar todo para hacer lo mejor por nuestro pueblo durante el tiempo que tenemos ese mandato. Pero quienes realmente hacen un departamento, lo empujan y lo hacen trascender son sus instituciones y sus centros de jubilados”.





Por su parte, el director del Adulto Mayor de la Provincia, Roberto Ochoa, felicitó a cada una de las participantes y remarcó que la elección representa mucho más que un resultado: “Todas las candidatas son reinas en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro corazón. Siéntanse ganadoras, porque solamente hay un protocolo que determina una elección. Felicitaciones a todas las candidatas del departamento de Rawson, a la nueva reina y a la virreina”.





Ochoa también destacó la trayectoria reciente de Rawson en las instancias provinciales y manifestó su acompañamiento a la nueva representante departamental: “Rawson ha tenido durante dos años consecutivos a la reina provincial. Le deseo toda la fuerza a la candidata de este hermoso departamento y sepan que siempre estaremos acompañándolos. Felicitaciones por esta hermosa fiesta”.





Para cerrar los mensajes de la noche, la reina saliente Mariela Breviere se despidió emocionada y agradeció la posibilidad de haber representado al departamento: “Me voy con el corazón lleno de gratitud. Representar a Rawson me permitió conocer personas, compartir momentos y vivir nuestras tradiciones. Gracias a la Municipalidad, a las autoridades, a mi familia y a todos los que me acompañaron. Hoy entrego la corona, pero me llevo recuerdos que voy a guardar siempre”.





“Gracias por dejarme representar a mi departamento. Siempre lo llevaré en mi corazón y hoy le doy paso a la nueva reina, deseándole que disfrute esta experiencia y que pueda vivirla con el mismo amor con el que la viví yo”, concluyó Breviere.





Otro de los momentos centrales de la celebración fue la presentación del jurado, integrado por Natalia Coria, Roberto “Yeyo” Sosa, Matías Sotomayor, Mary Bustos, Mariana Conovas, Enzo Luna, Sandra Pérez, Vanesa Mora, Ivana Molina, Daniel Peña y Silvana Más. A la elección del jurado se sumó la participación de los vecinos mediante el voto digital, haciendo a la comunidad parte activa de la celebración.





Durante la noche se desarrolló el desfile de las 13 representantes de los diferentes centros de jubilados de Rawson. Cada candidata tuvo la oportunidad de presentarse ante el público y el jurado, llevando consigo la identidad, la historia y el acompañamiento de la institución a la que representó. Posteriormente se realizó la entrega de ramos a cada una de las participantes.





Las 13 candidatas que dieron vida a esta edición fueron Liliana Noemí Valbé, del Centro de Jubilados y Pensionados “Hay Amor y Espíritu”; Susana Beatriz Tello, de “Años Divinos”; María Balverdi, de “Virgen de Fátima”; Teresa Carmen Orellano, de “3ra. Primavera”; Irma Vázquez, de “Corazón Feliz”; Julia Blanca Zeballos, de “Paz y Bien”; Rosa Sansó, de “Renacer”; Olga Ocampo, de “Esperanza, Amor y Bondad”; Susana Castro, de “Resistiré”; María del Carmen Gil, de “Luz de Vida”; María Graciela Delgado, de “Jardín de Vida”; María Teresa Poblete, de “Fuerza y Esperanza”; y María Ester Bottha, de “Lazos de Amistad”.