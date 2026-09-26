El Concejo Deliberante de Valle Fértil declaró de interés departamental la reunión interprovincial prevista para el miércoles 30 de septiembre en San Luis, donde se discutirá el relanzamiento de la Ruta de los Dinosaurios. La declaración, identificada como 195 H.C.D./2.026, busca respaldar institucionalmente a los prestadores turísticos del departamento. El punto de partida es una preocupación concreta: el impacto que podría tener la repavimentación de la Ruta Nacional 40 sobre el flujo de visitantes hacia la zona.

Al encuentro asistirán autoridades de San Juan y San Luis, funcionarios municipales y prestadores turísticos, con el objetivo de reactivar el corredor y ordenar una travesía de integración entre ambas provincias. La propuesta fue presentada ante el Concejo por Ariel Corleti Farjat, del grupo El Campo Vivo. En ese marco, la declaración del cuerpo legislativo local funciona como un aval político a una agenda que busca sostener la actividad turística en el departamento.

Conectividad y oferta turística La discusión está atravesada por el temor a que Valle Fértil quede aislado o pierda tránsito turístico con la repavimentación de la Ruta 40 y su empalme con la Ruta 150. Los prestadores sostienen que la Ruta de los Dinosaurios debe consolidarse como una alternativa de circulación y de visita para la región. El presidente del Concejo Deliberante, Jorge Dante Castro, dijo que acompañarán las acciones impulsadas por privados y municipios porque buscan instalar el proyecto en la agenda provincial.

Castro afirmó que la iniciativa podría abrir una nueva oferta turística para San Juan y ampliar el acceso a Ischigualasto por más de un corredor. También señaló que el plan podría destrabar el arreglo de las rutas 141 y 510, además de sumar a Caucete a través de Marayes, localidad mencionada por su riqueza fósil. En la misma línea, la concejal Mónica Rivero explicó que la decisión fue adoptada por consenso y sostuvo que, si la propuesta avanza, podría favorecer el crecimiento turístico de Valle Fértil.

Rutas y empleo Rivero también cuestionó el estado de los caminos actuales y advirtió que el departamento queda aislado por las condiciones de la infraestructura vial. En su intervención planteó además la necesidad de reducir la dependencia del empleo público y atraer inversiones privadas para generar fuentes de trabajo. Según dijo, llevará la propuesta al bloque bloquista para que llegue al gobernador y al vicegobernador, y también a la intendenta de Caucete, Romina Rosas.

La Ruta de los Dinosaurios es un proyecto turístico y paleontológico que busca integrar a San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja a partir de tres parques con hallazgos de dinosaurios: el Parque Provincial Ischigualasto, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y el Parque Nacional Talampaya. En San Luis también se prevé discutir mejoras sobre la Ruta Provincial 29 y en San Juan sobre la Ruta Provincial 502, para unir Las Liebres con Marayes. Esa obra reduciría en casi 200 kilómetros el trayecto entre Sierra de las Quijadas e Ischigualasto.

Próximos pasos El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, ya se reunió con prestadores turísticos y vecinos de Valle Fértil en la Legislatura provincial y se comprometió a llevar al gobernador los reclamos viales y el plan del corredor. También señaló que el arreglo de las rutas 141 y 510 resulta clave para mejorar la conectividad y sostener el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad que la Unesco otorgó al Parque Ischigualasto. La reunión se realizará el miércoles 30 de septiembre, a las 10:00, en el Golden Hall del Hotel Casino Golden Palace, en la ciudad de San Luis.