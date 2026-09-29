El SMN prevé una jornada mayormente nublada en San Juan, con máxima de 21°C. Las ráfagas más intensas se esperan durante la mañana.

Este martes 29 de septiembre, San Juan registrará una jornada fresca y mayormente nublada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura se ubicará entre los 11°C de mínima y los 21°C de máxima. El dato resulta relevante para la planificación de actividades al aire libre y traslados en la provincia.

Durante la madrugada, el cielo se mantendrá mayormente nublado y soplará una brisa del sector Sur. Con el avance de la mañana, el viento del Sur aumentará su intensidad y podría presentar ráfagas de hasta 50 km/h, de acuerdo con la previsión oficial. Esa condición puede incidir en la circulación y en tareas expuestas al aire libre.

Condiciones por franja horaria

Por la tarde, continuará el cielo mayormente nublado y la temperatura alcanzará los valores más altos previstos para la jornada. El comportamiento térmico no muestra cambios bruscos en el pronóstico difundido por el SMN. En ese marco, la amplitud térmica será moderada para esta época del año.

Hacia la noche, las nubes comenzarán a disminuir y el cielo pasará a estar parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta los 14°C, según la misma estimación. El organismo meteorológico no informó en esta previsión otros fenómenos de relevancia para San Juan.