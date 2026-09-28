El encuentro será el 2 y 3 de octubre y reunirá a especialistas, empresas e instituciones. La agenda incluirá sostenibilidad, gestión de riesgos, gobernanza y cumplimiento normativo.

San Juan será sede de las primeras jornadas nacionales de ética y compliance el viernes 2 y sábado 3 de octubre, con la participación de profesionales, empresas e instituciones de distintos puntos del país. La actividad buscará abordar cumplimiento normativo, transparencia, sostenibilidad, gobernanza y gestión de riesgos en organizaciones públicas y privadas.

El encuentro es organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan junto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Según se informó, la propuesta surgió a partir del trabajo previo en sostenibilidad y sumará por primera vez en este formato las temáticas de ética y compliance, es decir, cumplimiento de normas y estándares internos y externos.

Primer día

La actividad del viernes se desarrollará en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Durante la mañana, la agenda estará centrada en tendencias ASG, sigla que refiere a criterios ambientales, sociales y de gobernanza, además de herramientas para una gestión sostenible y finanzas sostenibles. También se prevén exposiciones sobre medición de huella, definición de objetivos e indicadores, cambios internacionales en criterios ASG y el rol de los profesionales en los procesos de transformación organizacional.

En ese tramo también se analizarán gestión de riesgos, debida diligencia, doble materialidad, tecnología aplicada a la sostenibilidad y mecanismos de financiamiento para iniciativas de impacto. Por la tarde, el foco se trasladará a ética, compliance y gobernanza, con herramientas como mapas de riesgos, compliance integral, ética aplicada, integridad y gobierno corporativo. El programa incluirá además el abordaje del cumplimiento normativo en organismos públicos, empresas y start-ups.

Entre los espacios destacados figura un panel sobre experiencias desarrolladas en San Juan, moderado por el geólogo Ricardo Martínez, con representantes de Vicuña, Los Azules, Barrick y la Unión Industrial de San Juan, entre otros. También habrá un panel sobre sostenibilidad aplicada con participación de referentes de Supervielle, Los Azules, Casemi, Milicic y El Castaño.

Segunda jornada

El sábado 3 de octubre la actividad se trasladará al Centro Ambiental Anchipurac. Allí, el programa estará enfocado en compliance, desarrollo local y energía, con exposiciones sobre los aspectos jurídicos vinculados al cumplimiento empresarial y los desafíos de articular políticas de cumplimiento con estrategias de sostenibilidad. También se prevé un bloque sobre transición energética y energías renovables, con participación de representantes de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y del sector privado.

La jornada incluirá además un panel con integrantes de la Universidad Católica de Cuyo, Sanatorio Argentino, Portho, Huarpe, Procuyo, El Lagar, Transparencia Latam, la Cámara Minera de San Juan, la Cámara de Comercio Exterior y CASETIC. El cierre estará destinado a repasar los principales conceptos surgidos en las exposiciones, realizar un balance de las jornadas y concretar el cierre protocolar con autoridades.

Como última actividad, los asistentes podrán realizar una visita guiada por las instalaciones del Centro Ambiental Anchipurac. Con esa agenda, San Juan concentrará durante dos días un debate técnico sobre cómo las prácticas de ética, transparencia y cumplimiento se vinculan con la sostenibilidad y el desarrollo económico de las organizaciones.