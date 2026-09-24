San Juan participará de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) América Latina, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el Predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia tendrá un stand en el Pabellón Azul, identificado como Stand 1125, en un encuentro que reunirá a más de 59 países y a todas las provincias argentinas sobre una superficie expositiva de 38 mil metros cuadrados.

El espacio será financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y coordinado por el Gobierno de San Juan. Según la información oficial, la participación apunta a mostrar la oferta provincial ante el público general y los operadores del sector, en una feria que funciona como plataforma de negocios, promoción y contacto institucional para destinos y prestadores turísticos.

Propuesta del stand

La propuesta conceptual se organizará bajo la idea de “sinergia solar”, con el sol sanjuanino como eje de la comunicación institucional. Ese enfoque buscará vincular turismo y cultura con producción, deporte y minería sustentable, en línea con la estrategia provincial de presentar una oferta diversificada. Entre las atracciones previstas figuran una cápsula inmersiva, áreas interactivas dedicadas al Parque Provincial Ischigualasto y a las industrias estratégicas de la provincia.

La agenda también incluirá shows en vivo con artistas locales, juegos, sorteos y rondas de presentación a cargo de municipios y prestadores turísticos. La feria abrirá al público general el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, de 14 a 21, mientras que el 28 y el 29 la actividad quedará reservada a profesionales del sector, de 10 a 19. Esa división responde al esquema habitual del evento, que combina consumo turístico y rondas de negocios.

Alcance económico

De acuerdo con el Gobierno de San Juan, la presencia institucional busca consolidar la inserción de la provincia en los mercados nacionales e internacionales. La apuesta se orienta a reforzar la competitividad del sector privado local, generar vínculos comerciales y sostener al turismo como un componente del desarrollo económico y del empleo en el territorio provincial. El resultado de esa participación dependerá de la capacidad de convertir la visibilidad en acuerdos, ventas y futuras inversiones durante y después de la feria.