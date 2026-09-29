El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte reunió a referentes de 40 instituciones en la biblioteca Franklin Rawson. Hubo donación de murales y material didáctico.

Este lunes, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte agasajó en la biblioteca Franklin Rawson a referentes de bibliotecas populares de la provincia y reunió a representantes de 40 instituciones. La actividad se presentó como un reconocimiento al trabajo que esas entidades sostienen en sus comunidades y se desarrolló con la presencia de la secretaria de Cultura, Analía Vilches, junto con autoridades locales.

En ese marco, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson entregó cinco murales de gran formato para esos espacios. Según se informó, las piezas miden dos metros por un metro con cincuenta y fueron incorporadas a través del programa provincial Itinerario del Arte. La medida apunta a ampliar la circulación de obras fuera de los ámbitos expositivos tradicionales y a acercarlas a ámbitos de uso comunitario.

Obras incorporadasLas piezas corresponden a "Stay on these roads", de Ariela Quiroga, y "Anillo de Hadas", de Silvina Pagés. A esas creaciones se sumaron trabajos de Sebastián Araya, Eduardo Riquelme y Mercedes Zalazar. La entrega quedó en manos del museo y forma parte de una política de distribución cultural hacia bibliotecas populares, que cumplen funciones de acceso a la lectura y de encuentro barrial.

También participaron aportes de material pedagógico y de divulgación. La escritora Mariela Alcoba entregó ejemplares de "Me pinta poesía", un libro pedagógico orientado a acercar la historia del arte a niñas y niños. Por su parte, la especialista Olga Álvarez de Manzano aportó diez publicaciones de "Nutrición en vivo" para sumar a los estantes de las bibliotecas. La combinación de arte y libros fue presentada por la cartera provincial como una herramienta para reforzar el trabajo educativo de esas instituciones.

Alcance provincialLa provincia vinculó la iniciativa con el fortalecimiento de centros comunitarios que canalizan acceso al arte, la lectura y la educación para familias sanjuaninas. El encuentro no incluyó anuncios de financiamiento adicional ni un cronograma posterior, pero dejó definida la continuidad del programa Itinerario del Arte como vía de circulación de obras. El seguimiento de esa política dependerá de nuevas entregas y de la distribución efectiva de los materiales entre las bibliotecas populares.