El Ministerio de Gobierno de San Juan informó cuáles son las fallas que más suelen frenar la tramitación del pasaporte y repasó las condiciones vigentes para las modalidades común y exprés. Según la cartera, los inconvenientes más frecuentes se vinculan con el estado del DNI, la documentación de menores de edad y el sistema de pago.

El primer obstáculo es el DNI desactualizado, ya que el sistema rechaza el pedido si la persona tiene pendiente una actualización de identidad. El caso más habitual, de acuerdo con el organismo, es el de quienes cumplen 16 años y todavía no renovaron su documento de mayor. Esa situación impide avanzar con el trámite hasta regularizar la identificación.

El segundo problema aparece cuando se trata de menores de edad. Para gestionar su pasaporte, el organismo exige escanear el DNI físico de la madre y del padre, y la ausencia de cualquiera de esos documentos impide completar la solicitud. El tercer error, según la información oficial, está relacionado con los medios de pago, porque el abono se realiza mediante un enlace generado por la delegación para pagarlo en el momento, por ejemplo en Pago Fácil.

Modalidad común: el turno se solicita en forma online a través de registrocivil.sanjuan.gob.ar o por WhatsApp al 264 459-2201. El costo informado es de $100.000 y el Renaper lo envía al domicilio declarado en un plazo aproximado de 40 días. La vigencia del documento, en esta modalidad, depende de la edad del titular.

Exprés y consultas: quienes necesiten el documento con urgencia pueden presentarse sin turno previo, de lunes a viernes de 7.30 a 14, en la Sede Central o en la delegación más cercana. Esa alternativa tiene un costo de $200.000 y la entrega se realiza entre 7 y 8 días hábiles, según la disponibilidad de cada oficina. Para consultas, el Registro Civil atiende al 4936836 de lunes a viernes de 7.30 a 14, o por correo electrónico.

La vigencia del pasaporte es de 10 años para mayores de 18 y de 5 años para menores. Con esa información, el organismo busca reducir los rechazos en ventanilla y ordenar la demanda de un trámite que depende de la documentación previa y del modo de pago elegido.