La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha el Servicio de Atención al Vecino y la Policía Comunal ante el alerta por viento zonda, y pidió extremar los cuidados.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan activó sus líneas de asistencia al vecino por el alerta de viento zonda. La intendenta Susana Laciar dispuso que el Servicio de Atención al Vecino y la Policía Comunal permanezcan operativos ante cualquier contingencia que pueda generar el fenómeno.

Desde el municipio pidieron a los vecinos tomar recaudos: evitar actividades al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas mientras dure el alerta. La recomendación busca prevenir accidentes por la caída de ramas u objetos sueltos, algo habitual con este viento cálido y seco típico de la región de Cuyo.

Quienes necesiten asistencia pueden comunicarse al 4309601 o por WhatsApp al 2644444169, líneas que funcionan las 24 horas mientras se mantenga la alerta.