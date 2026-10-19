Marcelo Orrego dijo que el Gobierno nacional cubrirá el segundo tramo, paralizado por falta de fondos. La Provincia avanzará con licitaciones tras el tratamiento legislativo del convenio.

El Gobierno de San Juan busca reactivar el proyecto de la Ruta Nacional 40 Sur con un esquema de financiamiento compartido entre la Nación y la Provincia. El gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Ejecutivo nacional se comprometió a aportar los fondos para el segundo tramo, mientras que la administración sanjuanina avanzará con las licitaciones de los tramos 1 y 3.

El anuncio llegó después de una serie de gestiones con funcionarios nacionales. Según explicó el mandatario ante los medios, mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que obtuvo el compromiso de la Nación para retomar el financiamiento del sector que había quedado sin continuidad.

“Después de largas charlas y de poder haber tenido la oportunidad de hablar con el jefe de Gabinete, se han comprometido en volver”, señaló Orrego, en referencia a la obra del segundo tramo de la Ruta 40 Sur, cuya ejecución se había frenado luego de que se interrumpiera el financiamiento y se rescindiera el contrato anterior.

De acuerdo con lo anunciado por el gobernador, la Nación se hará cargo de los fondos para ese sector, mientras que San Juan tendrá la responsabilidad de llamar a licitación para los tramos restantes. Sin embargo, el avance del plan está sujeto a la aprobación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por parte de la Legislatura provincial, instancia necesaria para avanzar con el financiamiento previsto.

Orrego recordó que la Provincia ya obtuvo la autorización nacional para acceder a 260 millones de dólares vinculados con el crédito de la CAF. Ahora, el convenio deberá pasar por la Legislatura para su tratamiento y aprobación. Una vez cumplido ese paso, el Ejecutivo podrá avanzar con las licitaciones previstas.

“Vamos a tener la posibilidad de empezar con la licitación de esa ruta tan anhelada por los sanjuaninos”, expresó el mandatario, quien remarcó que la obra es importante para mejorar la conectividad y ampliar las posibilidades de desarrollo productivo de la provincia, especialmente en dirección al Pacífico.

El proyecto contempla tres sectores: el primero llega hasta Media Agua; el segundo comprende el tramo entre Tres Esquinas y Cochagual; y el tercero se extiende hacia San Carlos. El segundo es el que había quedado paralizado y cuya financiación ahora se comprometió a asumir la Nación.

En cuanto a los plazos, Orrego aclaró que el avance dependerá del tratamiento legislativo del convenio. “Serán los tiempos legislativos, lo enmarcará el vicegobernador”, sostuvo, aunque calificó el compromiso alcanzado como “una muy buena noticia para todos los sanjuaninos”.

De esta manera, la reactivación de la Ruta 40 Sur queda encaminada a partir del compromiso de financiamiento nacional y la intención provincial de licitar los otros dos tramos, con la aprobación legislativa del financiamiento de la CAF como paso clave para continuar con el proceso.