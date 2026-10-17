Vialidad Nacional informó que este sábado 17 de octubre no hay cortes en la provincia. Advirtió calzada congelada, nieve y niebla en tramos cordilleranos.

Todas las rutas nacionales de San Juan se encontraban transitables con máxima precaución este sábado 17 de octubre, según el parte emitido a las 6 por el área de Prensa, Relaciones Públicas e Institucionales del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional.

El organismo advirtió que las condiciones climáticas pueden complicar la circulación, en especial en los sectores cordilleranos. De acuerdo con el informe oficial, las bajas temperaturas podrían generar calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvias y bancos de niebla aislados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Tramos con mayor atención Entre los sectores señalados figura la Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia. También la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el recorrido entre San Juan y Jáchal como en el tramo que va desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

La recomendación de circular con precaución también alcanza a la Ruta Nacional 150, en el trayecto entre Jáchal y Rodeo y en la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto. En la Ruta Nacional 141, que conecta con La Rioja, el parte indicó que algunos sectores pueden presentar visibilidad reducida por bancos de niebla.

Accesos y rutas de vinculación La advertencia oficial también incluye a la Ruta Nacional 20, en dirección a San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la Avenida de Circunvalación (A014). En todos esos casos, Vialidad Nacional informó que la circulación era posible con máxima precaución.

En esos sectores, el organismo señaló que los conductores deben adaptar la velocidad ante la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y trabajos de mantenimiento de rutina. Además, recomendó reducir la velocidad de manera gradual, circular con las luces bajas encendidas y mantener una mayor distancia de seguridad entre vehículos. La situación queda sujeta a la evolución del clima y a eventuales actualizaciones del parte oficial.